المحتجون في غرفة نوم رئيس سريلانكا... فوضى داخل القصر الرئاسي «فيديو»

تداول رواد التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مشاهد لمقاطع فيديو تُظهر الفوضى التي اجتاحت القصر الرئاسي في سريلانكا بعد فرار الرئيس وتابايا راجاباكسا، حيث اقتحم آلاف المتظاهرين القصر على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.

دخول المحتجين إلى قصر الرئاسة في سريلانكا

وشهدت سريلانكا حالة عارمة من الفوضى، حيث تجمعت حشود من المواطنين المحتجين أمام القصر الرئاسي بسريلانكا، من جميع الجهات، كما أظهرت لقطات فيديو جرى نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي دخول المحتجين إلى إحدى غرف النوم، وهم يعبثون ببعض المتعلقات الشخصية لرئيس سريلانكا «وتابايا راجاباكسا» داخل القصر.

فيديو : المتظاهرون في سيرلانكا في غرفة نوم الرئيس



يأكلون الطعام الموجود في مطبخ القصر



يصلون الى المركبات الفاخرة لرئيس الوزراء السريلانكي الذي اختفى بعد مداهمة قصرة #سريلانكا pic.twitter.com/wCgmtgotuW — عالم الأخبار (@news_al3alm) July 9, 2022

فرار رئيس سريلانكا خارج البلاد

وبحسب صحيفة «إزفيستيا»، السريلانكية، غادرت سفينتان تابعتان للقوات البحرية ميناء كولومبو وعلى متنها أشخاص مجهولون، فيما عبث المحتجون بممتلكات الرئيس داخل القصر الرئاسي، وتوقع السفير الروسي السابق في سريلانكا أوديانغ وييراتونغا، مغادرة رئيس سريلانكا البلاد.

بعد تقارير عن وصول رئيس سريلانكا إلى مطار البلاد ، ظهر شريط فيديو يظهر ماهيندا راجاباكسا وهو يفر من سريلانكا على متن سفينة بحرية ، وفقًا لتقارير غير مؤكدة. pic.twitter.com/WXp0oKZplu — ???????????????? ???????????????????????????? (@INCOne_1) July 9, 2022

ودعا رئيس الوزراء السريلانكي، رانيل ويكرمسينغ، في وقت سابق من اليوم، إلى اجتماع طارئ لمناقشة وضع السلطة بعد فرار الرئيس، غوتابايا راجاباكسا، من مقر إقامته الرسمي.

أزمة اقتصادية ونقص الوقود في سريلانكا

يذكر أن الاحتجاجات التي شهدتها سريلانكا خلال الساعات الماضية، تعود إلى أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ استقلالها عام 1948، إذ أثر فيروس كورونا ومتحوراته على قطاع السياحة وهو المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي، ما جعل سريلانكا غير قادرة على شراء ما يكفي من الوقود، ونتج عن ذلك نقص كبير المواد الغذائية والأدوية والغاز في البلاد، وتسبب ذلك في انقطاع الكهرباء عن أجزاء كثيرة في سريلانكا بشكل مستمر، في حين يصل الدين الخارجي للبلاد إلى 51 مليار دولار، بحسب وكالة أنباء «نوفوستى» الروسية.