«نوم وسفرة وأطفال».. معرض موبيليا بأسعار تنافسية أول يونيو

أعلنت نيفين جامع وزير التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن إطلاق دورة جديدة من معرض «صنع في دمياط» للأثاث؛ بالتعاون مع محافظة دمياط، وذلك بقاعة مشاريع مصر في أرض المعارض في مدينة نصر خلال الفترة من الأربعاء الأول من يونيو القادم وحتى الجمعة 10 يونيو.

وأكدت «جامع» على أن تنظيم المعرض يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير كافة أوجه الدعم والمساندة للصناعة الوطنية، والتي تستهدف في أحد محاورها النهوض بصناعة الأثاث في دمياط وتطويرها ومساعدتها على تطبيق معايير الجودة العالمية، مما يمكن أصحاب هذه المشروعات من التصدير.

المساعدة في نمو المشروعات واستمرارها

وأضافة «جامع» أن التنسيق بين جهاز تنمية المشروعات ومحافظة دمياط قائم ومستمر لتوفير مجموعة متكاملة من الحزم التمويلية الميسرة والخدمات غير المالية لأصحاب مشروعات الموبيليا والأخشاب بالمحافظة، بما يساهم في نمو تلك المشروعات واستمراريتها واستيعابها للمزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة، مشيرة إلى أن تشجيع تلك الصناعة الوطنية والنهوض بها يحافظ على الخبرة اليدوية الماهرة التي تشتهر بها المحافظة باعتبارها قلعة من قلاع صناعة الأثاث في المنطقة العربية.

المعرض يدعم صناع الأثاث

وقالت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إن معرض «صنع في دمياط» يأتي ضمن سلسلة معارض ينظمها جهاز تنمية المشروعات بالتنسيق مع محافظة دمياط، موضحة أن المعرض يهدف إلى دعم صناع الأثاث المصريين ومساعدتهم في فتح آفاق تسويقية جديدة لمنتجاتهم التي تتمتع بجودة عالية وأسعار تنافسية من جهة، وإتاحة عرض المنتجات المميزة ذات الأسعار التنافسية للمستهلك في القاهرة الكبرى من جهة أخرى، مشيرة إلى أن المعرض حقق نجاحات متوالية منذ انطلاقه في عام 2016.

ودعت «جامع» المواطنين لزيارة المعرض المنعقد في أرض المعارض يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء لمشاهدة مجموعة متنوعة من الموبيليا والأثاث الكلاسيكي والمودرن ذات الجودة العالية في مكان واحد ومن إنتاج مصانع الأثاث الوطنية التي تم دعمها من جهاز تنمية المشروعات.

جدير بالذكر أن المعرض يضم تشكيلة كبيرة من الأثاث الدمياطي الفاخر الذي يمتاز بأجود أنواع الأخشاب الطبيعية، بالإضافة إلى توفر تصميمات أثاث مبهرة لغرف النوم والسفرة والأطفال والانتريهات بما يلبي احتياجات السوق المحلي ويتيح الفرصة لسكان محافظتي القاهرة والجيزة وباقي المحافظات المجاورة لكي يتمكنوا من زيارة المعرض وشراء أجود أنواع الأثاث الدمياطى بأسعار مناسبة للجميع.