محمود محيي الدين: لابد من حشد كل مصادر الدعم لمواجهة التغيرات المناخية

قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، «هناك جهود جيدة من الجامعات ويجب أن نحشد المصادر من أجل مواجهة التغيرات المناخية».

المشروعات البيئية

وأوضح «محيي الدين»، خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP 27، أن مصر لديها هيكلة حكومية تسعى للمشاركة في المشروعات البيئية التي يتبناها برنامج الأمم المتحدة، ويبدأ العمل بتفويض من الرئيس يليه تفويض من رئيس الحكومة ثم البدء بحشد المصادر، لافتا إلى أن منظمة EPRD تسعى أيضا للوصول لمشروعات تنموية مشتركة مناسبة للإقليم والمنطقة والعالم.

فرصة لدعم الإطار الوطني

وأشار الدكتور محمود محيي الدين إلى أن المؤتمر فرصة لدعم الإطار الوطني في ظل تنفيذ مشروع بيئي من خلال الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وسيتم الإعلان عن شعاره وفكرته قريبا وإطلاق منصة ومنظومة ليكون عالميًا، مضيفًا أن صندوق الأمم المتحدة للأهداف الإنمائية أيضا يتعاون معنا في تنفيذ العديد من الأفكار.