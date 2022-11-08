محمود محيي الدين: فخور بتنظيم بلادي لقمة المناخ COP27

قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي «COP27»، إن القيادة السياسية المصرية قامت بدور رائع في التنظيم المتميز لقمة المناخ المنعقدة حاليا في شرم الشيخ: «فخورون بمصر، وهي منطقة رائعة للتنظيم المتميز، ولدى الجميع فرصة جيدة للمشاركة في المنطقتين الخضراء والزرقاء».

القيادة السياسية تؤمن بدور الشباب

وأضاف «محيى الدين»، خلال تواصل فعاليات مؤتمر المناخ «COP27» بمشاركة دولية واسعة، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن القيادة السياسية المصرية دائما ما تؤمن بدور الشباب وأهمية التغير المناخي، وطرحنا استبيانا عالميا يشير إلى أن أكثر من 55% أبدوا عدم رضاهم عن التغير المناخي.

COP27 قمة التنفيذ

واستطرد: «يجب أن ننظر للعلاقة بين التغير والعمل المناخي والتحديات اليومية التي نعاني منها، وأثنى على ريادة رئاسة قمة المناخ حتى تكون النسخة الحالية للتنفيذ برئاسة مصرية».

وأوضح أن القمة الحالية مهتمة بالتمويل، وهو ما تم الإعلان عنه من قبل رئيس القمة الحالي، متابعا: «مراكز التعليم والبحث مهمة جدا، وقطاع الأعمال يمكن أن يساعدنا في التنفيذ، مع ذكر الكثير فيما يتعلق بالزراعة والمياه والطبيعة والبنية التحتية والحلول المتعلقة بالتمويل».