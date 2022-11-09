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محمود محيي الدين: قمة المناخ حدث عالمي كبير وراءه جنود كثيرون

كتب:

محمد عزالدين
12:49 ص | الأربعاء 09 نوفمبر 2022
الدكتور محمود محيي الدين

الدكتور محمود محيي الدين

قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27، إن قمة المناخ في شرم الشيخ حدث عالمي كبير، والمشاركة الدولية الواسعة من قيادات الدول المختلفة، والمشاركة من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، ورواد الفكر والعمل الاقتصادي والتنموي بمشاركة كبيرة لم يكن تحدث إلا بهذا العمل والتنسيق على مدار الشهور الماضية، والذي نشهد ثماره الأولى.

مشاركة كبيرة لرواد الفكر

وأضاف «محيي الدين»، خلال لقاء ببرنامج «التاسعة»، على شاشة القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن هذه الجهود كانت بإشراف مباشر من رئاسة الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما يرأس اللجنة الوطنية الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس الوزراء.

وأشار إلى أن هناك جنودا كثيرين وراء هذا العمل الضخم، بعضهم أعضاء في اللجنة الوطنية، والبعض الآخر مشاركون من خلال كل مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، والذي يقوم كرائد للمناخ بالتنسيق لها، ليس فقط على مستوى مصر ولكن على المستوى العالمي.

قمة المناخ COP27

 وتسلمت مصر، الأحد الماضي، رسميا رئاسة الدورة الـ27 من مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ الذى يعقد حتى 18 نوفمبر الجارى.

وتشهد القمة، مشاركة دولية واسعة من مختلف أنحاء العالم، بحضور أكثر من 60 ألف شخص يمثلون 197 دولة، وسط احتفاء كبير من الوفود المشاركة بتنظيم مصر للمؤتمر باعتبارها صوت إفريقيا للعالم. 

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