جفاف وفيضانات وسيول.. الدول العربية والصحراوية الأكثر تضررا من تغير المناخ

تعد الدول العربية، خاصة الصحراوية، الأكثر تأثرا بتداعيات تغير المناخ، حيث شهدت في الفترة الأخيرة، كوارث مناخية مثل الجفاف، والفيضانات، وهطول الأمطار الغزيرة، والأعاصير، ارتفاع منسوب مياه البحار وغيرها، وأودت بحياة الكثيرين، وتسببت في تدمير البنى التحتية، ونقص في امدادات الطاقة والغذاء.

الصومال يشهد أسوأ موجة جفاف وحدوث مجاعة

وتأتي الصومال، في مقدمة الدول الصحراوية المتضررة من التغير المناخي، إذ شهد في الفترة الأخيرة موجة جفاف لم يشهدها في التاريخ، وتسببت في حدوث مجاعة.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن الصومال يشهد مجاعة في الفترة بين أكتوبر الماضي وديسمبر المقبل، خاصة في مقاطعتي «بيدوا» و«بوركابا»، وفقا لشبكة «سكاي نيوز عربية».

ومن جانبه، قال الخبير الاستراتيجي في الجمعية العمومية لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو»، نادر نور الدين، إنه يوجد سبب لحدوث أزمة الجفاف الحاد، وهو اعتماد الصومال على نهري أشبيلية وجوبا اللذين ينبعان من إثيوبيا ويصبان في الصومال، ولكن توفقت تدفقاتهما بسبب الجفاف التي شهدته جنوب إثيوبيا، وفقا لشبكة «سكاي نيوز عربية».

المغرب يشهد أزمة جفاف ومخاوف من فقدان الثروة السمكية والزراعية

ويعاني المغرب من أزمة جفاف على مدار ثلاث سنوات، وذلك بسبب انخفاض هطول الأمطار في السنوات الأخيرة والاستخدام الجائر للمياه السطحية والجوفية في أنشطة الزراعة والري بشكل مكثف، مما أدى ذلك إلى جفاف مياه نهر ملوية، الذي يعد أحد أكبر أنهار المملكة، كما جفت مياه حوض سبو في غرب البلاد، والذي يعتبر أكبر الأحواض المائية في المملكة.

ويقول خبراء في مجال البيئة إن جفاف الأنهار يمكن أن يؤدي إلى فقدان الثروة السمكية والزراعية في عدد من المناطق بالمغرب، وإن المملكة تحتاج ل 3 مليارات دولار سنويا لمواجهة تداعيات تغير المناخ، وفقا لشبكة «سكاي نيوز عربية».

السودان: ترشيد الآلاف وتدمير المنازل والبنية الأساسية جراء الفيضانات

وشهد السودان، منذ ثلاثة عقود، هطول أمطار غزير، تسببت في حدوث فيضانات كبيرة، ولكن في الفترة الأخيرة تسببت الفيضانات في حدوث خسائر بشرية ومادية جراء تداعيات تغير المناخ.

وذكرت الحكومة السودانية، في وقت سابق، أن الفيضانات تسببت في تهجير الآلاف، وحدوث أضرار بالمنازل والبنية الأساسية والمحاصيل، وفقا لشبكة «سكاي نيوز عربية».

ليبيا تشهد كوارث مناخية أهمها الجفاف والفيضانات

كما شهدت ليبيا في الفترة الأخيرة، كوارث مناخية مثل ارتفاع درجة الحرارة، والجفاف، والعواصف، والفيضانات، وارتفاع منسوب مياه البحار، وانخفاض في هطول الأمطار بشكل ملحوظ. وتعتبر من الدول الصحراوية الأكثر تضررا من آثار تغير المناخ وارتفاع حرارة الاحتباس الحراري.

مقتل 4 وانهيار عشرات المنازل في موريتانيا بسبب الفيضانات

وفي أغسطس الماضي، شهدت موريتانيا حدوث فيضانات، أدت إلى مقتل 4 أشخاص، وانهيار عشرات المنازل في مناطق مختلفة من البلاد.

وأخلت السلطات مئات الأسر إلى مناطق آمنة، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين.

العراق يشهد أزمة غذاء ونزوح الكثيرين جراء الفيضانات

وشهد العراق، في الشتاء الماضي، كوارث مناخية مثل الجفاف والفيضانات، التي أدت إلى حدوث أزمة غذاء في البلاد، ونزوح الكثيرين، وتسببت بأضرار جسيمة لحقت بالعديد من القرى.

واجتاحت فيضانات مدمرة مدينة أربيل، في شهر ديسمبر الماضي، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وتدمير 2500 منزل.

النيجر: مصرع المئات وتدمير آلاف المنازل والمدارس إثر الفيضانات

وفي النيجر، اجتاحت فيضانات ناجمة عن هطول أمطار غزيرة، البلاد، في سبتمبر الماضي، أدت إلى مقتل مئات الأشخاص، وتدمير آلاف المنازل، إلى جانب المدارس والمراكز الطبية.