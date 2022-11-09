رئيس سويسرا من شرم الشيخ: نحارب التغير المناخي من أجل مستقبل أفضل ذو بيئة أكثر استدامة

افتتح الرئيس السويسري إجنازيو كاسيس، جناح الغرفة التجارية السويسرية ومعرض «سويس تك» بمؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ، بحضور سفير سويسرا في مصر إيڤون باومان، إضافة إلى أعضاء الغرفة التجارية السويسرية، ورؤساء مجالس إدارات الشركات السويسرية في مصر.

معرض للمصنعين السويسريين على هامش قمة المناخ

خلال الافتتاح، ألقى الرئيس السويسري إجنازيو كاسيس كلمة للحضور وأطلق إشارة بدء المعرض الذي يجمع المصنعين السويسريين، وأثنى على جهودهم لمحاربة التغير المناخي من أجل مستقبل أفضل ذو بيئة أكثر استدامة لنا جميعاً.

رئيس «لافارچ» يثني على معرض «سويس تك»: فرصة لعرض مبادرات بلادنا

وأعرب چيمي خان، الرئيس التنفيذي لـ«لافارچ»، عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث المهم، مثمناً مبادرة الغرفة التجارية السويسرية لإنشاء هذا الجناح ومعرض «سويس تك» الذي يمنح الفرصة للشركات السويسرية العاملة في مصر لعرض مبادراتهم الخاصة بالابتكار والتنمية المستدامة طول أيام المعرض، وذلك في إطار فعاليات المنطقة الخضراء بمؤتمر المناخ COP27.

وأضاف أنَّ «لافارچ مصر» تخطو خطوات جادة وناجحة نحو التحول الأخضر طبقاً لاستراتيجية مجموعة «هولسيم» للوصول لصافي صفر انبعاثات كربونية من خلال حلول مواد البناء المبتكرة والمستدامة والتي تخفض من الانبعاثات الكربونية مع الحفاظ على الأداء، إضافة إلى مبادرات الرقمنة التي تحقق نمو مستدام.

وتابع أنَّه على مدار السنوات الماضية وحتى الآن، تدخل المنتجات الصديقة للبيئة في بناء مدن مشروعات قومية مستدامة مثل البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية ومشروع مترو الأنفاق الخط الثالث وأنفاق قناة السويس، تنفيذاً لمحاور رؤية مصر 2030.