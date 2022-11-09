«الهجرة» تعلن بث جلسة «نحو الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية» بقمة المناخ عبر «فيسبوك» غدا

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بث فعاليات جلسة «نحو الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية»، عبر الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، في تمام الساعة 1 ظهر غدًا الخميس، بالمنطقة الخضراء قاعة A، التي تنظمها وزارة الهجرة، ضمن جلسات المؤتمر السابع والعشرين للأطراف، في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مؤتمر المناخ Cop 27، بحضور السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة.

شباب المصريين الدارسين والباحثين بالخارج

يتحدث بالجلسة، 6 من شباب المصريين الدارسين والباحثين بالخارج، أعضاء مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج «ميدسي»، وهم، «مينا حنين»، باحث ومحاضر في كلية علم التحكم الآلي بالجامعة الوطنية الأسترالية، و«هشام نصر» خبير في مجال الطاقة والاستدامة.

كما يتحدث، «رامي العادلي» مدير البحث والتطوير لمجلات الطاقة المتجددة بالولايات المتحدة الأمريكية، «دينا أيمن» مديرة البرامج المصرية الأمريكية الرائدة في برامج هندسة البرمجيات في مايكروسوفت، و«نادین مصطفى» باحثة دكتوراه في جامعة إمبریال كولیدج في لندن، في قسم الهندسة الكیمیائیة، و«جو وهبة» باحث جامعي مصري أمريكي في جامعة برينستون.

تقليل تأثيرات ثاني أكسيد الكربون في المصانع

تناقش الجلسة، تقليل تأثيرات ثاني أكسيد الكربون في المصانع، والتقاطه وتخزينه، وسيجر استعراض تجربة الربط بين تقنيات التحول الرقمي لمواجهة التغيرات المُناخية، وكذلك دراسة ردود الأفعال الناجمة عن تلك التغيرات، وتداعياتها على العالم، بجانب تقديم حلول مبتكرة وتطبيقها في مصر، بالإضافة إلى مناقشة مصادر الطاقة المتجددة، ومستقبلها في مصر، بجانب طرح سبل الاستفادة من ثرواتنا الطبيعية من الرياح والشمس، وغيرهم من مصادر الطاقة النظيفة.