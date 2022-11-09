وزيرة الطاقة في الكونغو لـ«القاهرة الإخبارية»: نفخر بحديث الرئيس السيسي عن السلام

وجهت روزالي ماتوندو وزيرة المياه والطاقة في الكونغو، الشكر لمصر على تنظيم قمة المناخ، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ، متابعة: «نحن فخورون للغاية بالشعب المصري والحكومة المصرية».

وأضافت وزيرة المياه والطاقة في الكونغو، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية» على هامش قمة المناخ: «نحن نفخر بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحدث عن السلام، لأننا دون السلام لا يمكن أن نحقق أي شيء في مواجهة التغيرات المناخية».

وتابعت: «في اتفاقية باريس قالوا إننا يجب أن نقلل من الانبعاثات لأننا نرى أننا نستطيع أن نفعل هذا، وفي كل الدول يجري الحصول على الوقود الأحفوري والفحم كمصدر للطاقة، ونود أن نوقف استغلال البترول، ودون سلام لن نكون قادرين على التصرف ولن نستطع اتخاذ القرارات المناسبة تجاه تغير المناخ».

واستطردت وزيرة المياه والطاقة في الكونغو: «الكونغو دولة لديها 69% من الغابات التي تشهد أمطارا ونبحث عن حل لأن الغابات التي لدينا تمتص الانبعاثات الكربونية، وقمنا بإعادة زراعة غابات لمواجهة التغيرات المناخية».