مسؤولة ببرنامج الأغذية العالمي لـ «القاهرة الإخبارية»: تغيرات المناخ أثرت على إمدادات الغذاء

قالت كورين فلايشر المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشرق أوروبا، إن هدف برنامج الأغذية أن نطعم الناس، لأن التغيرات المناخية أثرت على إمدادات الغذاء حول العالم.

وأضافت عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، على هامش فعاليات قمة المناخ، أن منطقة الشرق الأوسط تأثرت بشكل كبير بسبب الجفاف في العراق، إذ إن المياه بنهري دجلة والفرات تراجعت بنسبة 50%.

وتابعت المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشرق أوروبا، بأن البحيرات تجف بالكامل، وليس هناك الماء اللازم كي تكون هناك زراعة، وحدث هذا في مناطق أخرى، ومع تزايد أسعار الغذاء الآن يكلفهم الأمر كثيرا، فأنت لا تستطيع الإنتاج ولا تستطيع شراء ما يكفيك، وعائلات كثيرة لا تستطيع إطعام أطفالها، وكذلك هناك حكومات لا تستطيع توفير الدعم اللازم لمواطنيها.