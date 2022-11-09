خبير طاقة لقناة القاهرة الإخبارية: الهيدروجين الأخضر لا يمكن إنتاجه إلا بالطاقة المتجددة

قال الدكتور هاني النقراشي، خبير الطاقة، إن الهيدروجين الأخضر لا يمكن إنتاجه إلا باستخدام الطاقة المتجددة مثل الكهرباء، فهو ينتج من التحليل الكهربائي للماء الذي يفصل ذرات الماء إلى أكسجين وهيدروجين، ويجري استخلاص الهيدروجين واستعماله.

مصدر التحليل الكهربائي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «المراقب» الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن التحليل الكهربائي لا بد أن يكون مصدر الكهرباء متجدد، ولا يجوز أن يؤخذ التيار من الشبكات العادية التي يتمثل مصدرها في الفحم أو البترول أو الغاز، والشرط أن يعمل التحليل الكهربائي بطريقة اقتصادية وبلا أي تقطعات.

لا بد من وجود احتياطات كثيرة من الإمداد الكهربائي

وتابع أنه لذلك لا بد من وجود احتياطات كثيرة من الإمداد الكهربائي، إذ يكون منتظما، والمعروف أن الطاقات المتجددة كثير منها متقلب ومتقطع مثل طاقة الرياح: «أقترح ضرورة وجود ما يسمى بالطاقة الشمسية الحرارية، وهي تركيز الإشعاع الشمسي على بؤرة لترتفع درجة الحرارة أكثر من 500 درجة مئوية، ويجري تخزينها في سائل مخصصة لذلك، ويمكن أن تعمل وتعطي كهرباء طول الليل حتى ثاني يوم صباحا، وإنتاج الكهرباء ليس إلا تحويل الحرارة إلى كهرباء».