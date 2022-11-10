كبير مفاوضي الرئاسة لمؤتمر المناخ: 105 رؤساء دول شاركوا في COP27

أكد السفير محمد نصر، كبير مفاوضي فريق الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ، أن تصور فريق الرئاسة الذي اعتمده رئيس الجمهورية يعتمد على 3 محاور، هي ضمان «تناول التغيرات المناخية على رأس الأجندة الدولية رغم الأزمات العالمية، والزخم الدولي، والالتزام للتعامل مع موضوعات تغير المناخ»، لافتًا إلى أن هذا الهدف تحقق بالفعل خلال قمة المناخ التي شارك فيها على مدار الأيام الماضية قرابة 105 روساء دول، في سابقة لم تحدث من قبل سوى مرتين من 26 مرة عٌقدت فيها القمة.

آلية لتمويل خسائر الدول النامية من التغيرات المناخية

وأوضح «نصر» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «cbc»، أن الهدف الثاني للفريق المصري هو الخسائر المترتبة على التغيرات المناخية وخلق آليات لتمويل الدول التي تواجه تلك الخسائر خاصة النامية والفقيرة، مشددًا على صعوبة هذا الهدف، مؤكدًا نجاحهم قبل المؤتمر بجهد استمر لمدة عام في حشد المجتمع الدولي بدعم منظمات المجتمع المدني.

وأشار كبير مفاوضي فريق الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ، إلى أنهم نجحوا في بدء التفاوض لإنشاء آلية وترتيبات لتمويل الدول النامية لمواجهة الخسائر والتغيرات المناخية مؤكدا أنه يحسب للرئاسة المصرية أنها استطاعت تمرير هذا الاقتراح في قمة المناخ، مشددًا على أنها حاليا مجرد آلية وسيجرى تحديد شكلها مستقبلًا.