أستاذ إعلام بيئي: قمة شرم الشيخ ستضع حلولا جادة للحد من التغيرات المناخية

قال الدكتور يوسف محمد، أستاذ الإعلام البيئي، إن قمة المناخ الأممية «كوب 27» المنعقدة حاليًا في مدينة شرم الشيخ تعمل على وضع حلول جادة للحد من التغيرات المناخية، موضحًا أن العالم يمر بأزمة عالمية وهي التغيرات المناخية، مؤكدا أن هذه التغيرات من فيضانات وسيول وارتفاع في درجات الحرارة كان لها مردود سلبي كبير على العالم.

ضرورة تكاتف العالم للحد من التغيرات المناخية

وأضاف «محمد»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسـترا نيوز»، أن ممارسات وسلوكيات خاطئة من بعض الدول العظمى وذات الاقتصاديات الكبرى تسببت في التغيرات المناخية الحالية، مشددًا على ضرورة تكاتف العالم من أجل الحد من ظاهرة التغيرات المناخية التي تهدد البشرية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الإعلام عليه دور توعوي للمواطنين؛ لتعريفهم بمخاطر التغيرات المناخية، والسلوك الذي يجب أن يسلكه كل مواطن.

الإعلام المصري لعب دورا مهما قبل مؤتمر المناخ

وأوضح أستاذ الإعلام البيئي، أن الإعلام المصري لعب دورا مهما قبل مؤتمر المناخ، ولا يزال يلعب هذا الدور؛ فالإعلام نجح في تحويل أزمة المناخ إلى قضية جماهيرية، مؤكدًا أن التغيرات الكارثية في المناخ سواء حرائق الغابات والأمطار والسيول والفيضانات والطقس، تسببت في شعور الجميع بقرب الخطر، ووارد يتكرر في أي مكان بالعالم، فضلًا عن أن انعقاد المؤتمر في مدينة شرم الشيخ تسبب أيضا في زيادة الوعي بقضية المناخ لكونها بمثابة مدينة وقرية متكاملة للمؤتمرات.