جو بايدن: هذه الأعوام عصيبة على الشعب الأمريكي

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن هذه الأعوام عصيبة على الشعب الأمريكي، لافتًا إلى أنهم تأثروا من جائحة كورونا التي أثرت على الاقتصاد، ونجحوا في التعافي سريعًا.

ولفت بايدن إلى أنهم صنعوا استثمارات داخلية وخارجية في مجالات المطارات وأنظمة المياه والمرافق وغيرها، مشددًا على أنه لا بد أن تكون هناك رؤية واحدة لصالح الشعب الأمريكي.

وأكد جو بايدن خلال كلمته أنه طموح جدًا في حق الشعب الأمريكي، مشددًا على أن هناك استثمارات لمئات المليارات التي ستخض في المجال الصناعي وستوفر آلاف فرص العمل ستتاح بمرتبات مجزية أمام شباب الخريجين من الجامعات الأمريكية.

هناك خطوات لتخفيض أسعار النفط

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه بالنسبة لأسعار النفط فهناك بعض الخطوات لتخفيضها خلال 12 شهرا من العمل، مؤكدًا أنهم وفروا آلاف فرص عمل، وفعلوا كل ما بوسعهم، وقدموا قروضا بـ1.7 ترليون دولار.

ونوه بايدن إلى وجود تقدم ملحوظ في الحياة اليومية للأمريكيين، مؤكدًا صعوبة النظر فقط للنتائج المجردة.