جو بايدن: علاقات إيلون ماسك مع الدول الأخرى يجب البحث فيها

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مؤتمر صحفي، للتعليق على نتائج انتخابات التجديد النصفي لـ«الكونجرس»، إن علاقات مؤسس «سبيس إكس»، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» لصناعة السيارات الكهربائية، مالك «تويتر»، الملياردير إيلون ماسك، مع الدول الأخرى، يجب البحث فيها.

وكان بايدن، قال في وقت سابق، تعقيبا على استحواذ ماسك على «تويتر»، إن الملياردير الأمريكي اشترى منصة تنشر الأكاذيب في أنحاء العالم، مشيرا إلى أنه لم يعد هناك محررون في الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

ماسك يدعو الأمريكيين لدعم الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي

وفي وقت سابق، أعلن ماسك عن دعمه للجمهوريين، داعيا الناخبين الأمريكيين لدعم المرشحين الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي لـ«الكونجرس»، التي شهدتها البلاد، أمس الأول الثلاثاء.

وأمس الأول الثلاثاء، باع إيلون ماسك، أسهما شركة «تسلا» لصناعة السيارات الكهربائية، في الشركة بنحو 4 مليارات دولارات، بعد أكثر من أسبوع من استحواذه على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، بصفقة بلغت قيمتها 44 مليار دولار.

الملياردير الأمريكي يكشف عن فكرة جديدة للحوالات المالية عبر «تويتر»

وكشف ماسك، في وقت سابق، عن فكرة جديدة للحوالات المالية عبر «تويتر»، وقال الملياردير الأمريكي، خلال محادثة مع مستخدمي موقع التدوينات القصيرة، في غرفة الصوت، إن الذين دفعوا مقابل إجراء التحقق في الموقع سيحصلون على رصيد في حسابهم، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال جاي هيتفيلد من شركة «انفراستراكتشر كابيتال مانجمنت»، إنه يبدو أن مؤسس «سبيس غكس»، يخصص 100% من وقته لشركة «تويتر»، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.