بايدن يعلن نيته الترشح لولاية رئاسية ثانية: سأعمل على عدم عودة ترامب

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه ينوي الترشح لولاية رئاسية ثانية، مؤكدا في مؤتمر صحفي، للتعليق على نتائج انتخابات التجديد النصفي لـ«الكونجرس»، أنه سينتظر الوقت المناسب لإعلان القرار النهائي، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأوضح الرئيس الأمريكي، أن بلاده ستعمل على عدم عودة الرئيس السابق دونالد ترامب لـ«البيت الأبيض»، مشددا على أنه سيبذل قصارى جهده لإعادة توحيد البلاد.

بايدن: سأدعو قادة الحزبين لاجتماع لمناقشة كيفية العمل معا

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أنه سيدعو قادة الحزبين لاجتماع في البيت الأبيض لمناقشة كيفية العمل معا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

ولفت جو بايدن، إلى أن غالبية الأمريكيين‏ يدعمون خطته الاقتصادية، وإعادة بناء البنية التحتية ومواجهة التغير المناخي، معربا عن استعداده للعمل مع الجمهوريين لضمان أمن المصالح الأمريكية، مؤكدا أنه سيعمل مع الجميع لخدمة الشعب الأمريكي.

الرئيس الأمريكي: سنسيطر على التضخم في البلاد

ونوه «بايدن» إلى أنه يتفهم إحباط الشعب الأمريكي الناجم عن الظروف الاقتصادية، مشددا على أن واشنطن ستسيطر على التضخم في بلاده.