الأسعار الاسترشادية للأسماك والسلع الغذائية بالسويس.. البلطي 40 جنيها

أعلنت الغرفة التجارية بمحافظة السويس، الأسعار الاسترشادية للأسماك والبقوليات والسلع الغذائية المختلفة، ومن بينها الزيت والخل والسكر.

الأسعار الاسترشادية

قال المحاسب محمد الملاح، رئيس الغرفة التجارية بالسويس لـ«الوطن» إن الأسعار الاسترشادية يتم تقديرها وفقاً للأسواق المختلفة بالمحافظة في مقدمتها سوق الأنصاري الذي يعتبر السوق الرئيسي بالمدينة الباسلة، وتتواجد به محلات ومنافذ مختلف اليلع الغذائية

سمك بلطي بـ40 جنيها

وأوضح رئيس الغرفة التجارية، أن السلع تختلف أسعارها الاسترشادية وفقاً لنوعياتها، طازجة أو مجمدة ، وأن السعر يقدر وفق مختلف الأنواع.

متوسط أسعار الأسماك والسلع الغذائية في السويس

السمك البلطي 55:40 جنيها

سمك ماكريل 75:60 جنيها

السمك البوري 70 :100 جنيه

سمن نباتي 37: 38 جنيها

زجاجة الخل 3 جنيهات

الشاي 250 جراما 23: 25 جنيها

زجاجة اللبن لتر 21 جنيها

أرز معبأ 15 جنيها

سكر معبأ 18 جنيها

عدس 30 :36 جنيها

فول 16 :30 جنيها

لوبيا 24: 28 جنيها

زيت طعام 700جرام 32 جنيها

دقيق فاخر 12 : 15 جنيها

مكرونة سايب 14 جنيها

فاصوليا بيضاء 24 :28 جنيها