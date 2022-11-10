«التموين» تمد السلاسل التجارية الكبرى بالأرز الأبيض.. سعر الكيلو 14 جنيها

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، في مدّ فروع السلاسل التجارية الكبرى على مستوى المحافظات بكميات الأرز الأبيض المعبأ وزن كيلوجرام بسعر 14 جنيهًا كسعر شراؤه من هيئة السلع التموينية، حتى يتمّ بيعه للمستهلكين بسعر 15 جنيهًا، وذلك لاستمرار إتاحة وتوفير سلعة الأرز في السوق المحلية.

سعر كيلو الأرز في السيارات المتنقلة لوزارة التموين

وتضخ وزارة التموين والتجارة الداخلية، كميات من الأرز الأبيض المعبأ للسيارات المتنقلة والمنافذ التابعة للوزارة من خلال مديريات التموين بالمحافظات، وذلك بسعر 12 جنيهًا في الشيكارة التي تزن 25 كيلوجرامًا والتي يتمّ بيعها بسعر 300 جنيه.

وزير التموين يحل أزمة الشركات الكبرى المنتجة للأرز

وأكّد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنَّ الشركات الكبرى التي كانت تواجه أزمة في طرحها منتجاتها من الأرز بالسعر الرسمي 15 جنيهًا، تمّ حل الأمور معهم، موضحًا أنَّه بناء على طلبهم فسيتمّ طرح منتجاتهم في الأسواق مرة أخرى بسعر 16.50 جنيه سعر بيع كيس الأرز الأبيض المعبأ، مطالبًا بالإبلاغ عن أي تاجر لا يلتزم بسعر كيس الأرز وفقًا للأسعار الرسمية وذلك من خلال الإبلاغ على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك رقم 19588.

توريد الأرز من المزارعين

وتتلقى حاليًا وزارة التموين عبر مديرياتها في المحافظات العشرة التي زرعت الأرز هذا العام باستلام كميات الأرز الموردة من المزارعين، وفقًا للكميات التي حددها القرار الوزاري والذي ألزم المزارع بتوريد طن أرز شعير واحد عن كل فدان مزروع بإجمالي 25% من إنتاجية زراعة فدان الأرز والذي ينتج 4 أطنان، وتحصل الوزارة على الطن بسعر 6 آلاف و600 جنيه للأرز الرفيع و6 آلاف و850 للأرز العريض.