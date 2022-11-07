«تموين الدقهلية»: سيارات متنقلة غدا لبيع الأرز بأسعار مخفضة بدون تحديد الكمية

تطلق وزارة التموين والتجارة الداخلية، ظهر غد الثلاثاء، من أمام مديرية التموين بمحافظة الدقهلية، مجموعة من السيارات المتنقلة لبيع الأرز الحر بسعر مخفض لجميع المواطنين سواء الحاملون لبطاقة الدعم أم لا.

سيارات متنقلة من وزارة التموين لبيع الأرز بسعر مخفض

وقالت مصادر في وزارة التموين، إن السيارات تكون جاهزة لبيع الأرز للمواطنين، في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا، دون التقيد بكميات معينة، بالأسعار التي حددها مجلس الوزراء وهي كالتالي:

* 12 جنيها سعر كيلو الأرز السائب.

* 15 جنيها سعر كيلو الأرز المعبأ.

بيع شيكارة الأرز بسعر 300 جنيه

وتطرح السيارات المتنقلة لوزارة التموين، شكائر الأرز المغلفة، ويبلغ سعر الشيكارة 300 جنيه زنة 25 كيلو جراما، إذ تضخ الوزارة أكياس الأرز المعبأ في المنافذ والمجمعات فقط، فيما تطرح السيارات المتنقلة الشكائر المغلفة.

فيما وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مديري مديريات التموين في المحافظات بتدشين المزيد من السيارات المتنقلة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بالأسعار المدعمة، مع تشديد الرقابة على السلاسل التجارية للتأكد من بيع السلع بنفس أسعارها المتداولة دون زيادة.

وطالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من المواطنين الإبلاغ عن التجار والسلاسل التجارية المتلاعبة في الأسعار، وذلك على أرقام الخطوط الساخنة لجهاز حماية المستهلك ومنظومة الشكاوى الحكومية، وهي:

* 19588 رقم الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك.

* 16528 رقم الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية.

سعر الأرز الحر في المجمعات الاستهلاكية

وتضخ وزارة التموين والتجارة الداخلية الأرز بالسعر الحر في المجمعات الاستهلاكية 15 جنيها، فيما تطرحه على البطاقة التموينية بسعر 10 جنيها ونصف لأصحاب البطاقات في منافذ البقالين.