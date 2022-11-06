«التموين»: سيارات متنقلة لبيع الأرز بـ 12 جنيها في المحافظات

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الميادين الرئيسية في عدد من محافظات وجه بحري، تشهد تواجد سيارات متنقلة لبيع الأرز للمواطنين دون التقيد ببطاقة التموين، وذلك بسعر 12 جنيها أقل من سعره في السوق المحلية.

طرح شكائر الأرز بسعر 300 جنيها

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن هناك عددًا من مديريات التموين طرحت شكائر أرز للمواطنين بوزن 25 كيلوجراما للشيكارة عند 12 جنيها للكيلو لتباع بسعر 300 جنيه سعر الشيكارة الواحدة، فضلا عن طرح أكياس معبأة من الأرز الأبيض وزن 1 كيلو جرام بسعر 15 جنيها، وذلك وفقا لتقرير تلقته وزارة التموين من المديريات التي تضخ الأرز للمواطنين.

فيما تستعد الوزارة خلال الأيام المقبلة لطرح الأرز بالسعر الحر للمواطنين في محافظات الصعيد والتي لا يصلح فيها زراعة الأرز طبقا لطبيعة التربة بسبب درجة الحرارة، إذ أكدت الوزارة أنه سيتم طرح الأرز بسعر 12 جنيها أيضا خارج بطاقة التموين للأرز السائب و15 جنيها للأرز المعبأ.

سعر الأرز لأصحاب البطاقات التموينية

ووضعت، آلية حول صرف الأرز المدعم على البطاقة التموينية، إذ خصصت كيس أرز واحد لبطاقة التموين يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد، فيما تحصل البطاقة ذات 4 أفراد أو أكثر على كيس أرز واحد بسعر 10 جنيهات ونصف.

وتشن حاليا وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك حملات تفتيشية على السلاسل التجارية والمحال التجارية للرقابة على سعر بيع الأرز طبقا للأسعار المعلنة من مجلس الوزراء والتي حددها بسعر 12 جنيها للأرز السائب و15 جنيها للأرز المعبأ.