«الإسكان» تنفذ 87 مشروعا بمركزين في بني سويف ضمن «حياة كريمة»

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنّ الجهاز المركزي للتعمير التابع للوزارة، ومن خلال جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، انتهى من تنفيذ 87 مشروعا بمركزي (ببا – ناصر)، في بني سويف، ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، ويضم المركزان 12 وحدة محلية بها 66 قرية «مركز ببا، به 6 وحدات محلية، تضم 46 قرية – ومركز ناصر، به 6 وحدات محلية، تضم 20 قرية».

«حياة كريمة» لتطوير الريف المصري

وأوضح وزير الإسكان، أنّ الوزارة تتولى من خلال الجهاز المركزي للتعمير، تنفيذ المشروعات المستهدفة بـ25 مركزا في 10 محافظات، تضم أكثر من 740 قرية وتوابعها، ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصرى، وتشمل المشروعات إنشاء مجمعات خدمات المواطنين، ومجمعات خدمات زراعية، وإنشاء ورفع كفاءة وتطوير مراكز الشباب، والكبارى على المجارى المائية، والمنشآت الصحية، ونقاط الإسعاف، ومنشآت خدمات التضامن الاجتماعى، ومشروعات الكهرباء والإنارة العامة، والطرق.

وقال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، إنّ المشروعات المخططة والجاري تنفيذها حاليا في بني سويف ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تتضمّن إنشاء 12 مجمع خدمات للمواطنين، تُنفذ على مستوى الوحدات المحلية، وتقدم 7 خدمات للمواطنين، وهي «سجل مدني، وشهر عقاري، وبريد، ومكتب تموين، ومكتب تضامن اجتماعي، ووحدة محلية، ومجلس محلي، ومركز تكنولوجي»، حيث تم تخصيص مساحات مناسبة لكل خدمة، ويتم تقديم الخدمات للجمهور من خلال المركز التكنولوجي، بما يوفر الوقت والجهد، وتم الانتهاء من تنفيذ 11 مجمعا خدميا، وجار تنفيذ الباقي.

تنفيذ مجمعات زراعية

وأضاف اللواء محمود نصار، أنّه تم وجارٍ تنفيذ 12 مجمعا للخدمات الزراعية، تُنفذ على مستوى الوحدات المحلية لتقديم الخدمة لباقي القرى والتوابع، وتضم «وحدة بيطرية، وجمعية زراعية، ومركز تجميع ألبان، ومركز إرشاد»، بما يسهم في تنمية هذه القرى، وتم وجارٍ إنشاء / إحلال وتجديد 8 مراكز شباب، وتطوير ورفع كفاءة 20 مركز شباب، وتضم هذه المراكز، ملاعب ومسطحات خضراء، وكافتريات، ومنطقة ألعاب أطفال، ومبنى أنشطة رياضية، يشتمل على «حضانة، ومكتبة، وجيم، وصالة ألعاب، وصالات أنشطة».

وأشار رئيس الجهاز المركزى للتعمير، إلى أنّ مشروعات حياة كريمة بمحافظة بنى سويف، تشمل إنشاء 35 وحدة / مركز صحي، طبقا لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتم رفع كفاءة خفيف لـ7 وحدات صحية، للارتقاء بالمنظومة الصحية والخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين، إضافة إلى الانتهاء من إنشاء وتطوير 6 نقاط إسعاف، من إجمالي 10 نقاط يتم تنفيذها، و4 نقاط يتم تطويرها، لتحسين خدمات الإسعاف المقدمة للمواطنين، بجانب مشروعات إنشاء/ إحلال وتجديد 31 كوبري على المجاري المائية، وتطوير/ توسيع 7 كباري، بالتنسيق مع المختصين من وزارة الري بما يحقق تنفيذ الأعمال المطلوبة، وعدم تأثر المجاري المائية بهذه الأعمال، وتحقق الكباري الربط المطلوب بين أجزاء القرية الواحدة وبين القرى وبعضها، وتم الانتهاء من 29 كوبري (24 إنشاء / إحلال وتجديد – 5 تطوير وتوسيع)، وجار تنفيذ الباقي.

تطوير ودعم شبكات الإنارة

ولفت إلى الانتهاء من أعمال تطوير وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة العامة بـ8 قرى، وجار العمل بباقي القرى، لتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين في مجال الكهرباء والإنارة العامة، بجانب أعمال إنشاء 4 وحدات اجتماعية، ورفع كفاءة وحدتين، وإنشاء 4 مراكز لتنمية الأسرة، وإنشاء مركز تأهيل ضمن خدمات التضامن الاجتماعى، والانتهاء من رفع كفاءة وحدة اجتماعية، وجار تنفيذ باقي مشروعات التضامن الاجتماعي، إضافة إلى مشروعات إنشاء ورفع كفاءة شبكة الطرق داخل القرى، وبين القرى وبعضها لتسهيل حركة المواطنين، وسهولة الوصول للخدمات، والمساهمة في تنمية القرى، ويتم بدء العمل بها بعد الانتهاء من تنفيذ شبكات المرافق بهذه الطرق.