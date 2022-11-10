السيسي يقود ماراثون للدراجات في شرم الشيخ ويلتقي شباب اللجنة المنظمة لـCOP27

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، الفعاليات المُقامة بالمنطقة الخضراء في مؤتمر قمة المُناخ (COP27)، والمُنعقد في مدينة السلام «شرم الشيخ».

وقاد الرئيس السيسي ماراثون الدراجات بمشاركة مجموعة من الشباب المشارك في المؤتمر، لإرسال رسالة للعالم حول أهمية الحفاظ على البيئة، إذ يوجد بالمنطقة الخضراء عدد من الأنشطة الرياضية الصديقة للبيئة مثل الدراجات الكهربائية وغيرها من الأنشطة.

السيسي يستمع لشرح حول دور غرفة العمليات المركزية لـCOP27

كما توجه الرئيس السيسي لزيارة شباب اللجنة المنظمة والتعرف على دور غرفة العمليات المركزية التي تديرها اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم، والتي تتولى مسؤولية تنظيم العمليات التنظيمية واللوجستية لمؤتمر (COP27)، واستمع سيادته لشرح مسؤولي اللجنة المنظمة حول الخطط والأعمال التي تم تنفيذها في قمة المُناخ، ومستوى القدرات والإمكانات الفنية والتنظيمية للشـباب المُتطوع، علاوة على تقدير سـريع للموقف التنظيمي الحالي للمؤتمر.

الرئيس يحاور الشاب المتطوع في قمة المناخ

وحرص السيد الرئيس على التحدث مع الشباب المتطوع وأعضاء اللجنة المنظمة، وقد عبر سيادته عن إيمانه وثقته بقدرات الشباب المصري، ووجه الشكر والتقدير للشباب المتطوع على الصورة العالمية المشرفة التي يقدمونها عن مصر خلال قمة المُناخ والعديد من الفعاليات الدولية التي شاركوا في تنظيمها سابقًا.