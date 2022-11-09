«الخارجية الأمريكية»: نتفق مع دعوة الرئيس السيسي لإنهاء الأزمة في أوكرانيا

نفي سامويل وربيرج ، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، وجود أي تأثير للأزمة الروسية الأوكرانية على مؤتمر المناخ cop27 بشرم الشيخ ، حيث هناك مناقشات ومفاوضات مستمرة في المؤتمر، ولكن بشكل عام هذه الأزمة الروسية الأوكرانية دون أي تبرير تأخذ وقت وجهود وطاقة وتحديات مثل مؤتمر المناخ، وذلك خلال حوار خاص مع الإعلامية إنجي أنور، في برنامجها «مصر جديدة»، الذي يُعرض على شاشة «ETC».

لابد من بذل المجهود لإنهاء هذه الأزمة

وأضاف «وربيرج»، أنه لابد من بذل المجهود لإنهاء هذه الأزمة الدائرة بين الطرفين بدعوة من الرئيس بوتين بدون أي تبرير وروابطها مع هذا المؤتمر العالمي بشرم الشيخ، «نتفق مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بحل الأزمة في أوكرانيا وهذا كان موقف واشنطن من قبل بداية الأزمة»، لافتا إلى أن الولايات المتحدة كانت مستعدة لمناقشة أي تخوفات أمنية لكن الرئيس بوتين اختار الصراع على أوكرانيا وما زال مستمر في الدمار هناك.

ممكن أن يقوم الرئيس بوتين بإنهاء الأزمة في أوكرانيا

وتابع المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية: «اليوم وخلال الوقت الحالي ممكن أن يقوم الرئيس بوتين بإنهاء الأزمة في أوكرانيا وسحب قواته متمنيا أن يسمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن لنداء ودعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي وإنهاء الحرب على أوكرانيا»