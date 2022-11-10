وكيل التضامن بالشرقية يفتتح معرضا لتوزيع الأثاث والأجهزة الكهربائية

شهد عبد الحميد الطحاوي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية، افتتاح معرض خيري لتوزيع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية بقاعه إيفنتك بقرية شيبة، لخدمة المئات من الأسر الأولى بالرعاية بقري النخاس والصالحي وعزبة أبو طاحون وشيبه والنكاريه والبيوم بمركز الزقازيق في محافظة الشرقية.

تنظيم المعرض جاء بالتعاون مع جمعية الأورمان

وأكد عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن أن تنظيم المعرض جاء بالتعاون مع جمعية الأورمان وفي إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، وعن كاهل المواطنين بالقرى الأكثر احتياجًا، من خلال تقديم كافة سبل الرعاية الاجتماعية وتوفير حياه كريمة لهم .

رصد الاحتياجات الرئيسية

وأوضح الطحاوي، أن تنظيم معارض الأثاث والأجهزة الكهربائية عن طريق عمل خطة مسحية تستهدف التواجد في كل المحافظة وأنه حتى الأن تم توزيع العديد من الأثاث والأجهزة الكهربائية في مراكز المحافظة، وأن المستفيد من هذا هي الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مديرعام الأورمان، أن تنظيم المعرض جاء بدعم وتوجيهات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ومديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، حيث تقوم الجمعية برصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر تاثيرًا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجا في كافة المناطق الفقيرة .

وأضاف: «وصلنا إلى جميع قرى المحافظة وأقمنا العديد من المشروعات التنموية في المحافظة كالقرض الحسن وتسليم الكشك وزواج الفتيات اليتيمات وإعادة إعمار المنازل المتهالكة، كما تم توزيع كراتين رمضان واللحوم وبطاطين الشتاء بالقري الاكثر احتياجًا من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أرجاء المحافظة».