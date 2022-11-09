«التضامن» توجه قافلة طبية لفحص المرضى غير القادرين في 5 قرى بسوهاج

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج قافلة طبية استهدفت الكشف الطبي على المرضى غير القادرين في 5 قرى بمحافظة سوهاج، وهي قرية بني حميل مركز البلينا، وقريتي بندار الكرمانية والشيخ مكرم بمركز سوهاج، وقرية الصوامعة شرق مركز أخميم، وقرية سفلاق مركز ساقلتة، وذلك بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان بسوهاج، وفي إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

النهوض بالأسر الأولى بالرعاية

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وانطلاقا من حرص واهتمام الدولة المصرية بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم.

دور مؤسسات المجتمع المدني

وأكد رأفت السمان، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج، في بيان، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

فحوصات وتحاليل بالمجان

وقامت القافلة بإجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا، مع تحمل مؤسسات المجتمع المدني نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، بالإضافة إلى صرف العلاج الدوائي لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية، وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.