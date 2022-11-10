ماهي شروط الالتحاق ببرنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي؟.. التضامن تجيب

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك شروطًا للقبول في برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي، أبرزها أن يكون المستفيدين من أفراد الأسر القادرين على العمل للفئة العمرية من سن 19 حتى 55 عاما، كما يشترط القبول بالبرنامج للمرفوضين من برنامج تكافل وكرامة عن نفس الفئة العمرية.

فرصة يساعد على الانتقال من الدعم إلى الاستقلالية المالية

وأوضحت الوزارة عبر موقع رسمي على شبكة الانترنت، أن برنامج فرصة يمثل منظومة متكاملة للتمكين والتأهيل لدخول سوق العمل، والحصول على وظائف لائقة، مؤكدة أن منظومة الحماية الاجتماعية المقدمة للفقراء لمساعدة القادرين على العمل للانتقال من الدعم إلى الاستقلالية المالية والاكتفاء الذاتي.

برنامج التمكين الاقتصادي يستهدف الأفراد في سن العمل

وأشارت إلى أن برنامج «التمكين الإقتصادى»، يستهدف الأفراد في سن العمل والراغبين في العمل، كما يركز على تطوير الأنشطة المتعلقة بالتمكين الاقتصادي، وتقديم الخدمات والحوافز التي تساعد الأفراد على الحصول على وظائف أو تأسيسهم لمشروعات متناهية الصغر بغرض توفير دخل لائق ، لخروجهم من دائرة الفقر.

برنامج فرصة يعمل على الاستثمار في الأفراد

وأوضحت أن برنامج فرصة يعمل على الاستثمار في الأفراد المستهدفين من خلال تعديل سلوكياتهم، وتشجيعهم علي الدخول في الأنشطة الإنتاجية وكذلك الانتقال من الاتكال على التحويل النقدي من شبكة الحماية إلى الاستقلال المادي عبر تطوير رأس المال البشرى، موضحا أنه يتم توفير فرص عمل بشروط لائقة وخاصة في محافظات الصعيد بالوجه القبلي بالتنسيق مع جمعيات المستثمرين.