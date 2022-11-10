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تحرير 2028 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات و إسراء عبد العزيز
11:57 ص | الخميس 10 نوفمبر 2022
الملصق الإلكتروني

الملصق الإلكتروني

حررت الإدارة العامة للمرور، 2028 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، على الطرق والمحاور الرئيسية خلال 24 ساعة، كما شنّت حملات مكبرة، وتمكّنت من رفع 41 سيارة ودراجة نارية متهالكة من الشوارع، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط 858 مخالفة عدم ارتداء الخوذة

وأسفرت الحملات عن تحرير 858 مخالفة لقائدي الدراجات النارية، لعدم ارتداء الخوذة.

عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

وتتمثل العقوبة القانونية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، في سحب الترخيص لمدة تبدأ من شهر وتصل إلى 3 أشهر، ويعاقب صاحب المخالفة بالحبس مدة قد تصل إلى 6 أشهر، وتطبّق عليه غرامة تبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 1500 جنيه، أو إحدى العقوبتين، حسب قانون المرور.

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تحرير 2028 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات في 24 ساعة
بقلم محمد بركات و إسراء عبد العزيز