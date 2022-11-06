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تحرير 2028 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات في 24 ساعة

كتب:

محمد بركات و إسراء عبد العزيز
11:02 ص | الأحد 06 نوفمبر 2022
الملصق الإلكتروني

الملصق الإلكتروني

كثفت الإدارة العامة للمرور، جهودها لضبط عدد من المخالفات المرورية المتنوعة على الطرق، وحررت 2028 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات، خلال 24 ساعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وحررت الإدارة العامة للمرور، خلال حملاتها على الطرق، 915 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، وجرى رفع 52 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

ووفقًا لقانون المرور، تتمثل عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، في حبس صاحب المخالفة مدة قد تصل إلى 6 أشهر، غرامة تبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 1500 جنيه، سحب الترخيص لمدة تبدأ من شهر وتصل إلى 3 أشهر، تطبيق إحدى العقوبتين الحبس أو الغرامة.

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