تحرير 1966 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

حررت الإدارة العامة للمرور، 1966 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني على الطرق والمحاور الرئيسية خلال 24 ساعة، كما شنّت حملات مكبرة، وتمكّنت من رفع 43 سيارة ودراجة نارية متهالكة من الشوارع، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط 900 مخالفة عدم ارتداء الخوذة

وأسفرت الحملات عن تحرير 900 مخالفة لقائدي الدراجات النارية، لعدم ارتداء الخوذة بهدف إعادة الانضباط إلى الشارع، وإحكام السيطرة الأمنية.

عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

وتتمثل العقوبة القانونية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، في سحب الترخيص لمدة تبدأ من شهر وتصل إلى 3 أشهر، ويعاقب صاحب المخالفة بالحبس مدة قد تصل إلى 6 أشهر، وتطبّق عليه غرامة تبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 1500 جنيه، أو تطبّق إحدى العقوبتين الحبس أو الغرامة، حسب قانون المرور.

465 مخالفة للمحلات الغير ملتزمة

كما أسفرت الحملات عن تحرير 465 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة، في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة، عن تحرير 465 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.