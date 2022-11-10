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كولر يفاضل بين ثنائي الدفاع لتعويض غياب محمود متولي عن الأهلي

كتب:

علي سمير
12:04 م | الخميس 10 نوفمبر 2022
كولر

كولر

يسعى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، إلى تجهيز بديل محمود متولي مدافع الفريق، قبل خوض المباريات الرسمية، التي ستبدأ بمواجهة المقاولون العرب، يوم 27 نوفمبر الجاري، ضمن بطولة كأس مصر.

وتعرض متولي، للإصابة بشد في العضلة الخلفية، خلال تواجده ضمن معسكر منتخب مصر، الذي يستعد لمواجهة بلجيكا وديا، يوم 18 نوفمبر الجاري، ما تسبب في استبعاده.

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بقلم علي سمير