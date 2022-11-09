محمد فاروق: كولر طلب ضم مهاجم وجناح للأهلي في يناير

كشف الإعلامي محمد فاروق عن طلبات المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، بشأن صفقات يناير.

وقال «فاروق» خلال حديثه ببرنامجه البريمو: «صفقات الشتاء بالنسبة لـ كولر والاجتماع قبل السفر كان بسبب الصفقات واللي محتاجه الفريق في التدعيمات، المهاجم هو أهم حاجة بالنسبة للمدرب وجناح هو يتحدث في هذه المراكز وهو بيتكلم في مهاجم تحت السن ويترك المقعد فوق السن يكون لاعب كبير أو العكس».

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