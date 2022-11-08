الأهلي: كولر يغادر إلى سويسرا في إجازة قصيرة

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في النادي الأهلي، إنّ مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، يغادر إلى سويسرا عصر اليوم في إجازة قصيرة، للاطمئنان على أسرته، مشيرا إلى أنّ أعضاء الجهاز الفني المعاون لـ«كولر»، حصلوا أيضا على إذن بالسفر لقضاء فترة الإجازة في بلادهم.

وأوضح عبدالحفيظ، أنّ مارسيل كولر وأعضاء الجهاز الفني، سيعودون إلى القاهرة مع انتهاء الراحة السلبية التي منحها الجهاز للاعبين، لقيادة التدريبات الجماعية للفريق استعدادا للمرحلة المقبلة.

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