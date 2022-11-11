«الصحة» تكشف عن أعراض التهاب الشعب الهوائية: سعال وإفرازات

قدمت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الإرشادات والتعليمات المتعلقة بالوقاية من الإصابة بالتهابات الشعب الهوائية، وذلك تزامنًا مع انتشار الأمراض المعدية المصاحبة لفصل الخريف، واقتراب دخول فصل الشتاء والتقلبات الجوية التي تحدث فيهما.

وأصدرت وزارة الصحة والسكان تقرير رسمي لها، عرفت فيه مفهوم التهاب الشعب الهوائية، موضحة أنه التهاب يصيب الممرات الهوائية الموجودة في الرئتين، وينتج عن هذه الحالة إصابة بالعدوى.

أعراض التهاب الشعب الهوائية

وعن أعراض التهاب الشعب الهوائية، أوضحت وزارة الصحة المصرية أنها عبارة عن سعال يحتوي على مخاط وإفرازات يمكن أن يتغير لونها.

وتابعت: قد يكون التهاب الشعب الهوائية حادًا أو مزمنًا، والنوع الحاد هو الأكثر شيوعًا، وهو عبارة عن تهيج مستمر في بطانة القصبات الهوائية، وغالبًا يكون بسبب التدخين، لذلك على المدخنين من الجنسين سرعة التوقف عن هذه العادة السيئة، والتي تؤثر على الجهاز التنفسي.

علاج التهاب الشعب الهوائية

وعن تحسن الحالة الصحية عند الإصابة بالتهاب الشعب الهوائية، قالت: الأعراض تتحسن خلال أسبوع إلى 10 أيام دون آثار دائمة، وقد يستمر السعال لأسابيع، لذلك على المواطنين الالتزام التام باتباع التعليمات التي حددها الطبيب المعالج، والحرص على عدم تناول أي أدوية دون الرجوع إلى الطبيب المشرف على الحالة.

وطمأنت وزارة الصحة والسكان المواطنين من توافر كافة أدوية الأمراض المعدية داخل المستشفيات، لافتة الى عدم وجود نقص في أي أنواع من الأدوية، وعلى المواطنين عند ظهور أي أعراض تنفسية حادة الذهاب الى المستشفيات.