«الصحة» تنصح المواطنين بخطوتين للوقاية من كورونا: افتحوا الشبابيك

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الإصابة بفيروس كورونا بين العائلة أو الأسرة الواحدة أعلى من الإصابة به في أماكن العمل والأسواق، وإننا لا نتوقع زيادة إصابات الفيروس بشكل كبير خلال فصل الشتاء وذلك بسبب التطعيمات والتوسعات التي تمت على مستوى المحافظات.

التعامل مع فيروس كورونا خلال فصل الشتاء

أضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه يجب على المواطنين الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية خلال فصل الشتاء، وذلك للوقاية من الفيروس والأمراض المعدية خلال هذه الفترة، مثل الإنفلونزا الموسمية ونزلات البرد والزكام، والحرص على التهوية الجيدة وعدم غلق الشبابيك لفترة طويلة، «افتحوا الشبابيك»، وتطهير الأسطح بشكل دائم.

أنواع الإنفلونزا الموسمية.. واللقاح المناسب له

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن هناك 4 أنواع للإنفلونزا الموسمية، ولقاح الإنفلونزا الموسمية الذي وفرته الوزارة، داخل هيئة المصل واللقاح والعديد من الصيدليات.

كما وجه «عبدالغفار»، رسالة لطلاب الجامعات، قائلا: لابد من الحرص على اتباع الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا للتقليل من انتشار العدوى، مؤكدا على أهمية ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعى والبعد عن الزحام.

وفي سياق متصل، طالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين التواصل معها من خلال الخطوط الساخنة لها، لاستقبال كافة التساؤلات والاستفسارات والرد عليها من مصادرها الرسمية، مشيرة إلى تزويد عدد مقاعد الخط الساخن لاستقبال كل التساؤلات بالتزامن مع التقلبات الجوية وانتشار الأمراض المعدية.