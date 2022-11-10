عاجل.. «مجلس الوزراء»: احتياطي السلع الأساسية في مستويات آمنة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، على هامش فعاليات قمة المناخ COP27 حيث جرى استعراض عدد من الملفات المهمة، حيث صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنّ الاجتماع تناول موقف توفير التمويل اللازم لشراء السلع الأساسية، حيث جرى التأكيد على أنّ الاحتياطيات من هذه السلع عند مستويات آمنة.

تمويل مشروعات الاستدامة

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأنّ لقاء رئيس الوزراء مع حسن عبدالله، يأتي في إطار التنسيق المشترك والدائم بين الحكومة والبنك المركزي، ومتابعة ما تم من لقاءات على مدار الأيام الماضية مع مسئولي مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية فيما يتعلق بملف تمويل مشروعات الاستدامة والمشروعات الخضراء ضمن فعاليات قمة المناخ COP27.

وأضاف أنّ الاجتماع تطرق أيضا إلى أنّه على مدار أيام المؤتمر، كان هناك فرصة كبيرة للمناقشات المثمرة مع أبرز مسؤولي مؤسسات التمويل الدولية، الذين أكدوا خلال المناقشات أهمية زيادة حصة التمويلات المقدمة للاستثمار في المشروعات المستدامة بالقطاعات المختلفة، وأنّ مصر ستكون لاعبا محوريا في مسألة الطاقة النظيفة بالمنطقة.