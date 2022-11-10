«البترول» تبحث الفرص الاستثمارية في الطاقة النظيفة مع شركة عالمية

التقى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أنطونيو بييتري، رئيس شركة أسبن تك العالمية، والوفد المرافق له، وذلك استكمالا لسلسة اللقاءات والمباحثات التي يجريها وزير البترول، مع كبرى الشركات العالمية المشاركة في فعاليات قمة المناخ COP27 التى تستضيفها حاليا مدينة شرم الشيخ.

يوم إزالة الكربون

وأوضح الملا، أنّ اللقاء بحث سبل ودعم التعاون المشترك، واستعراض الفرص الاستثمارية التي يتمتع بها قطاع البترول المصري في مجالات التكرير والبتروكيماويات وكفاءة الطاقة وتكنولوجيات خفض الانبعاثات وقطاع التعدين وتدريب ورفع كفاءة الكوادر البشرية، مؤكدا أهمية يوم إزالة الكربون والمقرر عقده غدا ضمن فعاليات القمة، لإطلاع العالم على الجهود المبذولة لخفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة ووضع خطط للتعاون سويا في هذه المجالات.

مشروعات التحول الطاقي

وأضاف أنّ مصر بدأت تنفيذ مشروعات التحول الطاقي خلال السنوات الماضية، وتسعى إلى التنوع في استخدام التكنولوجيات والحلول المتكاملة في أنشطة صناعة البترول والغاز، وتطوير قطاع التعدين من خلال الإصلاحات التشريعية التى تمت خلال الفترة الماضية، والتي حفزت الشركات لضخ مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

وأكد وزير البترول، أنّ مصر لديها قاعدة تصنيع محلية قوية، وهناك شراكات مع دول الجوار للاستفادة من إمكانيات كل دولة، ويوجد رغبة من الشركات للعمل في مشروعات الطاقة المختلفة.

من جانبه، أكد بييتري، أنّ التكنولوجيات تطورت كثيرا خلال الفترة الماضية، معلنا رغبة الشركة التي تمتلك حلول تكنولوجية متطورة للعمل في أنشطة صناعة البترول والغاز وفي مجالات التعدين وكفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات والهيدروجين ، بالإضافة إلى تطوير مهارات العاملين ، مشيداً ببرنامج التحديث والتطوير الذى ينفذه قطاع البترول المصرى والبرامج الـ 7 المختلفة التى يشملها فى كافة الأنشطة البترولية