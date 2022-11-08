جلسات عن جهود صناعة البترول والغاز للوصول للحياد الكربوني بمؤتمر المناخ

تشهد قمة الأمم المتحدة للمناخ المنعقدة حاليا في شرم الشيخ، انعقاد يوم لإزالة الكربون لأول مرة في تاريخ مؤتمرات وقمم المناخ.

انعقاد الجلسات 11 نوفمبر الجاري

وتركز الجلسة الافتتاحية لليوم المقرر عقده 11 نوفمبر الجاري، على ما تقوم به صناعة البترول والغاز في هذا المجال ومناقشة التحديات الخاصة بذلك والالتزامات والتعهدات وزيادة الطموحات المتعلقة بإزالة الكربون، ويتحدث خلالها جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وجيرد مولر المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، كما تشمل أيضا جلسة نقاشية يشارك فيها المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتورة أماني أبوزيد مفوضة الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة والرقمنة وكريستيان بروخ الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس للطاقة ودانيال فيوليتي مدير تنسيق البرامج لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية ويديرها السفير كارلوس باسكال نائب رئيس الطاقة العالمية الشئون الدولية بمؤسسة اس اند ابى الاستشارية العالمية.

جهود صناعة البترول والغاز في إزالة الكربون

تهتم الجلسة الثانية لصناعة البترول والغاز فى يوم إزالة الكربون، بإلقاء الضوء على جهود صناعة البترول والغاز في إزالة الكربون بدءاً من التعهدات إلى التنفيذ الفعلي، ويتحدث خلالها الرؤساء التنفذيين لشركات بكتل وشلمبرجير وتكنيب العالمية ونائب رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، ورئيس اللجنة التنفيذية لمبادرة المناخ الخاصة بالبترول والغاز، كما تقدم وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية بواسطة المهندس أحمد اسامة عرضا تقديميا في موضوع الجلسة.