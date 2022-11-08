وزير البترول: نوظف التكنولوجيا والتقدم العلمي في خفض الانبعاثات

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر قدمت رسالة قوية للعالم بقدرتها على استضافة وتنظيم قمة المناخ، وطرح رؤيتها الموضوعية حول ما نحتاجه لتنفيذ تعهدات العالم حول البيئة، وكانت سباقة في تشجيع التحول الطاقي وزيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة المستخدم بمصر.

وأوضح «الملا»، في تصريحات إعلامية على هامش المشاركة في قمة المناخ (COP 27) بشرم الشيخ، أن الأزمة الروسية الأوكرانية جاءت كاشفة لأن العالم لازال يحتاج للوقود الأحفوري لفترة حتى تستطيع الطاقات الجديدة والمتجددة تلبية احتياجاته.

صناعة البترول تستخدم التكنولوجيا الحديثة

وأضاف أن الجميع مسئول عن خفض الانبعاثات والحفاظ على كوكب الأرض، وأن صناعة البترول عالميًا انطلقت من مسئولياتها واعتمدت على التقنيات الجديدة والتقدم العلمي فى إدارة الصناعة والحفاظ على البيئة، ومن هذا المنطلق جاء تخصيص يوم إزالة الكربون الذي سيتم تنظيمه بالقمة في 11 نوفمبر، ويشهد استضافة جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكىي الخاص بشئون المناخ، لإيمانه بما تقوم به صناعات البترول والغاز من خفض للانبعاثات وحرصها على ذلك، كما يشهد حضور القطاعات الصناعية ومشاركتها في فاعلياته إيماناً منها بمسئولياتها في المساهمة في التوجه العالمي لخفض الانبعاثات الكربونية.

16 مشروعاً جديداً لتحقيق الاستدامة

وأشار إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية تنفذ حاليًا من خلال اللجنة العليا للمشروعات البترولية 16 مشروعًا جديدًا لتحقيق الاستدامة وخفض الانبعاثات في 13 شركة، وهي: «النصر للبترول، الإسكندرية للبترول، العامة للبترول، العامرية لتكرير البترول، القاهرة لتكرير البترول، خالدة -قارون، ويبكو، الأمل، عجيبة، شمال البحرية، بتروسيلة وبتروسنان»، بإجمالي استرجاع 25 مليون قدم مكعب غاز يوميًا وتستهدف خفض انبعاثات تقدر بحوالي 584 ألف طن ثاني أكسيد الكربون.

مشروع لزيادة ضخ كمية الغاز إلى الصعيد

وتجدر الإشارة إلى أنه جارى تنفيذ مشروع WASTE HEAT RECOVERY بمحطة ضغوطات دهشور من خلال شركة جاسكو، ويهدف إلى زيادة ضخ كمية الغاز إلى الصعيد، حيث إن محطة الضغط بدهشور بها 4 وحدات ضاغط توربيني، وسيتم إضافة وحدتين إضافيتين وتطبيق تكنولوجيا ORC للاستفادة من الحرارة الناتجة من عوادم الوحدات الأربعة الحالية، بالإضافة لعوادم إحدى الوحدات الجديدة الجاري إقامتها لتوليد ما يقرب من 28 ميجا وات لتشغيل الوحدة الأخيرة.

وتحظى مشروعات صناعتي التكرير والبتروكيماويات باهتمام بالغ فيما يخص خفض الانبعاثات والترشيد وتحسين كفاءة الطاقة، حيث وجاري تنفيذ عدة مشروعات منها، مشروع إنشاء مجمع التفحيم وإنتاج السولار وإنشاء وحدة لاستخلاص البوتاجاز من خلال شركة السويس لتصنيع البترول، ويهدف المشروع إلى تطوير وتحديث مجمع التفحيم بأحدث الأساليب العلمي، وتعظيم القيمة المضافة بالاستغلال الأمثل لكميات المازوت المنخفض القيمة وتحويلها إلى منتجات عالية القيمة تعتمد على تعظيم كفاءة الطاقة والحد من الانبعاثات التي تؤثر على البيئة من خلال تطبيق نظام إدارة الطاقة ( Energy Management System) ويستهدف خفض انبعاثات تقدر بحوالى 300 ألف طن ثاني أكسيد الكربون.

يهدف المشروع إلى الحد من التلوث البيئي الناتج عن حرق قش الأرز

وفى مجال صناعة البتروكيماويات، جار تنفيذ مصنع ووتك(WOTECH) لإنتاج 205 آلاف متر مكعب سنوياً من الألواح الخشبية متوسطة الكثافة «MDF» اعتمادًا على 250 ألف طن سنويًا من قش الأرز (المادة الخام الرئيسية)، وبتكلفة استثمارية 300 مليون دولار، ويقع المشروع بالمنطقة الصناعية بإدكو، على مساحة 114 فدانًا، ويعُد منتج المشروع متوافقًا مع أعلى المعايير البيئية حيث يحقق صفر انبعاثات (E0)، كما يعتبر ثاني مشروع في العالم يعتمد على استخدام قش الأرز بدلاً من حرقه، ويهدف المشروع إلى الحد من التلوث البيئي الناتج عن حرق قش الأرز (السحابة السوداء) من خلال خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون باستخدام أحدث تكنولوجيات الإنتاج العالمية، ويستهدف خفض انبعاثات تقدر بحوالى 360 ألف طن ثاني أكسيد الكربون، كما يتم تنفيذ مشروعات لإنتاج الوقود الحيوي، مثل مشروع إنتاج الإيثانول الحيوى بطاقة إنتاجية 100 ألف طن سنويًا من مولاس بنجر السكر، ومن أهم استخداماته خلطه مع الجازولين بهدف الحد من غازات الاحتباس الحراري، ورفع الأوكتان وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالى 112 مليون دولار، ويستهدف خفض انبعاثات تقدر بحوالي 300 ألف طن ثاني أكسيد الكربون.