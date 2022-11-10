وزير التنمية المحلية يشهد توقيع عقد تقديم خدمات المتابعة والمراقبة للمخلفات الصلبة

شهد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، اليوم بمقر الجناح المصريبالجناح المصري بالمنطقة الزرقاء بمؤتمر المناخ مراسم توقيع عقد تقديم خدمات الرصد والمتابعة والرقابة لعمليات تقديم خدمات الجمع والنقل والنظافة العامة ومرافق المعالجة والتخلص من المخلفات وذلك في إطار المنظومة الجديدة للمخلفات البلدية الصلبة بين وزارة التنمية المحلية وشركة " انفيرون أدابت" .

وقع على العقد كل من المهندس محمد السيد أبوجاعور مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط والمهندس مصطفى خيرت رئيس مجلس إدارة شركة " انفيرون أدابت" .

حضر مراسم التوقيع الأستاذ أيمن عباس الرئيس التنفيذي لمجموعة ( إنترو ) وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية والشركة .

وأشار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، إلي حرص الدولة علي وضع منظومة ذكية متكاملة لرصد ورقابة ومتابعة وتقييم أداء الشركات العاملة في المنظومة الجديدة للمخلفات فيما يخص تقديم خدمات الجمع والنقل والنظافة العامة بما يحقق ما تسعى إليه الدولة بإعادة الشكل الحضارى والجمالى للمحافظات وإحداث تغير حقيقى لمستوى النظافة بما يحقق رضا المواطنين .

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة تسعى لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في بناء منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة وتفعيلاً للبرنامج الثالث من المنظومة القائمة على التطوير المؤسسى وحوكمة المنظومة واستدامتها على مستوى عقود عمليات الجمع والنظافة أو عقود عمليات التدوير وإدارة خلايا الدفن الصحى الآمن وكذا تنفيذ منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة بالتنسيق مع كافة الشركاء .

وأكد اللواء هشام آمنة " علي حرص الوزارة على التعاقد مع شركة من القطاع الخاص للقيام بعمليات المتابعة والرقابة بما يضمن الشفافية في تقديم الخدمات وتطبيق مؤشرات قياس الأداء التي تضعها الدولة لمراقبة جودة أداء القطاع الخاص في المهام الموكلة إليه والمحاسبة على أي تقصير وفقاً للالتزمات المتعاقد عليها .

وشدد الوزير علي أهمية تعزيز دور القطاع الخاص فى المشاركة في التصدي لمشكلة المخلفات، في علاقة من المنفعة المتبادلة التي تساهم في استدامة منظومة إدارة المخلفات وتحقيق الربحية الاقتصادية من خلال تعظيم الاستثمار في مجال إدارة المخلفات، والحد من الإنبعاثات الصادرة عن التراكمانت.

وأكد اللواء هشام آمنة أن منظومة النظافة الجديدة تحظى باهتمام القيادة السياسية ومتابعة السيد رئيس مجلس الوزراء وهناك متابعة مستمرة لمستوى عمل شركات النظافة فى الأحياء والمدن بمختلف المحافظات ، مشيرًا إلى أن الدولة قامت بتقديم كل الدعم اللازم لضمان نجاح المنظومة الجديدة للمخلفات وأن معيار نجاح المنظومة الجديدة للنظافة قائم على إحداث تغيير فعلى يشعر بوجوده المواطن على أرض الواقع .

ومن جانبه أشار المهندس مصطفى خيرت الي الشركة ستقوم بعمل غرفة عمليات بالوزارة لمراقبة المنظومة وتتبع الموقف علي الطبيعة بالمحافظات ، وأوضح ان الشركة ستقوم ببذل كل الجهود اللازمة لنجاح منظومة المخلفات الجديدة التي بدأتها الدولة المصرية وإحداث نقلة حضارية خلال الفترة المقبلة .

كما قدم رئيس مجلس إدارة شركة " انفيرون أدابت " الشكر لوزارة التنمية المحلية على الدعم الذى تم تقديمه للشركة خلال الفترة الماضية لتحقيق أقصى استفادة مطلوبة من التعاقد .