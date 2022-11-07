وزير التنمية المحلية يتفقد جناح الوادي الجديد في المنطقة الخضراء بشرم الشيخ

تفقد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، يرافقه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم، جناح الوادي الجديد بالمنطقة الخضراء بشرم الشيخ، وذلك على هامش مشاركتهما بفعاليات مؤتمر المناخ COP27.

الوادي الجديد تتصدى للتغيرات المناخية

وأشاد وزير التنمية بما حققته المحافظة من إسهامات في مجال الحفاظ على البيئة وحسن استغلال الموارد الطبيعية والبيئية وتقديم نموذجا يحتذى به في التصدي للتغيرات المناخية والتوسع في مبادرات التحول نحو الطاقة النظيفة وزيادة الرقعة الخضراء.

جدير بالذكر أن مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد حصلت على لقب عاصمة البيئة العربية لعام 2022، وذلك في المسابقة التي نظمها مجلس وزراء البيئة العرب.

الاستثمار في المشروعات الخضراء بالوادي الجديد

وتتيح محافظة الوادي الجديد فرصا كبيرة للاستثمار في المشروعات الخضراء، كما ترحب دائماً بأفكار مشروعات الطاقة المتجددة وتحديدا الطاقة الشمسية التي يتم استخدامها في استصلاح الأراضي وتوفير المياه بشكل آمن، ودورها في مواجهة تحديات تغير المناخ.