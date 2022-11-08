التنمية المحلية: تشجيع المشروعات الصغيرة لدعم العمل الحر ومواكبة التحول الرقمي

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية أهمية تفعيل الأنشطة التي تنفذها وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات، لافتًا إلى أن الوزارة تشجع تنفيذ المشروعات الصغيرة التى تراعى المعايير البيئية وتتصدى للتحديات المناخية وتمكين أصحاب الحرف اليدوية بالمحافظات من مواكبة التحول الرقمي، وخلق روابط سوقية بين أصحاب الحرف اليدوية والمشاريع الصغيرة والمشترين على مستوى الجمهورية والخارج أيضا.

يأتي ذلك بعدما أطلقت وزارة التنمية المحلية منصة «أيادي مصر»، لتسويق المنتجات اليدوية والحرفية والتراثية ذات الطابع المصري المميز.

تنمية المهارات

يأتي ذلك في ضوء توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بأهمية الأنشطة التي تنفذها وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات.

وتابعت وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة برئاسة إيمان السبكي دورة ريادة الأعمال التي نفذتها وحدة تكافؤ الفرص بالغربية بالتنسيق مع وحدة «أيادي مصر»، بالمحافظة بهدف إعداد الشباب لسوق العمل، والتعريف بمفهوم العمل الحر وأهميته، وتقييم الذات، وتنمية المهارات، وتحديد المسار المهني، وإتاحة الفرص لإنشاء مشروعات صغيرة إلى جانب توضيح الخدمات المتاحة لرواد الأعمال المالية وغير المالية، وتقديم الدعم الفني، والتوجيه والمشورة.

دعم مشروعات متوسطة وصغيرة

أوضح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن هذه الدورات تستهدف في المقام الأول رواد الأعمال المحتملين الذين يرغبون في تأسيس مشروع أو الدخول في مجال الأعمال، ويسعون إلى كسب مهارات القيادة والريادة بما يتناسب مع تطوير فكر الإنسان المصري في الجمهورية الجديدة، وبما يتماشى مع توجهات الدولة في مساعدة الشباب ليكونوا أصحاب أعمال لمشروعات متوسطة كانت أو صغيرة.

أضاف أن التعريف بريادة الأعمال في مجتمع الشباب يعد إحدى وسائل الدولة للقضاء على مشكلة البطالة ولتحقيق طموحات الشباب.