«حماية الشواطئ».. مشروع بـ1.3 مليار جنيه لحماية الإسكندرية من الغرق

برز مشروع حماية الشواطئ في الإسكندرية، كأحد أهم المشروعات البيئية التي تعمل عليه الدولة المصرية في الوقت الراهن، لتواجه تأثير التغيرات المناخية، وتتجلى فوائده في منافع بيئية واقتصادية.

مشروع حماية الشواطئ في الإسكندرية يعتمد على إنشاء حائط بحري يحد من ارتفاع الأمواج التي بدأت في الارتفاع نتيجة التغيرات المناخية وهو المشروع الممتد بطول 835 مترا، بالإضافة تغذية بالرمال بمنطقة الشاطئ خلف حواجز الأمواج الغاطسة.

المشروع لمنع غرق الإسكندرية

مشروع حماية الشواطئ بدأ في الإسكندرية كونها ضمن أول المدن التي تأثرت بالتغيرات المناخية، التي تهدد بغرق المدينة الساحلية بحسب اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.

وأضاف «الشريف» في تصريحات لـ«الوطن»، أن ذلك ظهر جليا في عدد من التغيرات التي طرأت منها؛ فقد حدث تغير في مواعيد نوات الأمطار، بالإضافة إلى ارتفاع منسوب أمواج البحر، وزيادة سرعة الرياح، فضلًا عن الزيادة الكثيفة في كميات مياه الأمطار، والتي أصبحت تفوق أضعاف الطاقة الاستيعابية لشبكة الصرف الصحي، وباتت تشكل خطرًا كبيرًا على الشبكة.

كل هذه الأمور جعلت الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تعمل بجهد لمواجهة التغيرات المناخية وظاهرة الاحتباس الحراري، ما نتج عنها إطلاق مشروع حماية الشواطئ.

تكلفة مشروع حماية الشواطئ

وأوضح محافظ الإسكندرية، أن مشروع حماية الشواطئ الذي جرى إطلاقه مؤخراً جاء بتكلفة نحو مليار و341 مليون جنيه لإنشاء أعمال الحماية البحرية بطول الساحل بالمحافظة، وذلك لحماية الشواطئ والمناطق المعرضة لخطر ارتفاع مياه البحر.

فوائد مشروع حماية الشواطئ في الإسكندرية

وأضاف المحافظ أن مشروعات حماية الشواطئ تهدف إلى حماية طريق الكورنيش من العواصف والنوات، وحماية البنية التحتية والمنشآت التاريخية مثل قلعة قايتباي والثقافية مثل مكتبة الإسكندرية مع عمل توسعة لطريق الكورنيش.