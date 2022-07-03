وزير الري يتفقد مشروعات حماية الشواطئ بمحافظة كفر الشيخ

تفقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري اليوم مشروعات الوزارة بمحافظة كفر الشيخ، والتقى اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إذ تمّ مناقشة موقف المشروعات التي تنفذها الوزارة بالمحافظة، إلى جانب التنسيق المشترك بين أجهزة الوزارة والمحافظة لتنفيذ السياسة المائية بالمحافظة.

وتفقد وزير الري ومحافظ كفر الشيخ أعمال حماية الشواطئ الجاري تنفيذها لحماية المنطقة شرق مصب مصرف الغربية الرئيسي «كيتشنر» على البحر المتوسط بإنشاء 13 رأس حجرية مع عمل تغذية بالرمال بين الرؤوس.

وأشار إلى أنَّ أعمال الحماية تهدف لحماية المنطقة من تأثير الأمواج العالية وعوامل النحر المستمرة، ووقف التآكل والنحر بالمنطقة بطول 4.55 كيلومتر، وتحقيق الحماية للتجمعات السكنية والاستثمارات ومشروعات التنمية السياحية الجاري تنفيذها بالمنطقة الساحلية، وحماية المناطق الزراعية جنوب المنطقة الشاطئية التي يخدمها ترعة أبودخان ومصرف المحيط، وخلق منطقة شاطئية للأنشطة السياحية.

مشروعات حماية الشواطئ في كفر الشيخ

وأضاف أنَ المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها في مجال حماية الشواطئ تهدف لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، مشيراً إلى أنَّه تمّ خلال السنوات الماضية تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بمختلف المحافظات الساحلية بأطوال تصل إلى 210 كيلومترات، وجار العمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى 45 كيلومترا بهدف تأمين الأفراد والمنشآت بالمناطق الساحلية، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد، واسترداد الشواطئ التي فُقدت بفعل النحر، الأمر الذى يُسهم في زيادة الدخل السياحي بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية.

حماية الأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية

ولفت إلى أنَّها تستهدف أيضا حماية الأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية، والعمل على استقرار المناطق السياحية واكتساب مساحات جديدة للأغراض السياحية، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر، كما تُسهم أعمال الحماية فى تنمية الثروة السمكية بالبحيرات الشمالية من خلال العمل على تطوير بواغيز هذه البحيرات وتنميتها، لضمان جودة مياه البحيرات من خلال تحسين حركة دخول مياه البحر للبحيرات.

كما تفقدا «هدار الخاشعة» على مصرف الغربية الرئيسي، وهو الهدار الذى يتحكم فى كميات المياه التي يتمّ توجيهها لتغذية بحر حفير شهاب الدين، ويمتد مصرف الغربية الرئيسي بطول 69 كيلومترا ويخدم زمام 330 ألف فدان.