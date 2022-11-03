محافظ الإسكندرية لـ«قناة الحياة»: تكلفة مشروعات حماية الشواطئ ضخمة

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن وزارة الموارد المائية والري تُشرف على مشروع كبير يتم في المحافظة، وهو حماية الشواطئ، من أجل حماية الشواطئ المصرية بشكل عام، والإسكندرية بشكل خاص من التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن التغيرات المناخية تتمثل في النحر وزيادة منسوب ارتفاع المياه بشكل يهدد الشواطئ، وذلك خلال حواره في برنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، ويعرض على شاشة «الحياة».

حماية الشواطئ من التغيرات المناخية

وأضاف «الشريف»، أنه يتم العمل على إنشاء حواجز مائية على بعض الشواطئ من أجل حمايتها، مؤكدًا أن وزارة الري تنفذ 8 مشاريع لحماية الشواطئ، بالإضافة إلى 3 أخرى سيجرى تنفيذها خلال السنوات المقبلة، وذلك بتكلفة ضخمة للغاية، مشددا على أن تلك المشاريع تستهدف فقط حماية الشواطئ من التغيرات المناخية، كما أن محافظة الإسكندرية بمثابة العاصمة الثانية لمصر.

عدد سكان المحافظة 5.5 مليون مقيم

وأوضح محافظ الإسكندرية، أن عدد سكان المحافظة 5.5 مليون مقيم، بالإضافة إلى 1.5 مليون مواطن منتقل إليها من المحافظات المجاورة، كما أن المحافظة تستقبل ما يقارب من 2.5 مليون مواطن خلال فصل الصيف، مؤكدًا أن الإسكندرية تعد العاصمة الاقتصادية للدولة، لافتا إلى أن 40% من الانتاج الاقتصادي يتم داخل المدينة، كما أن 65% من الصادرات تأتي عبر موانئ الإسكندرية.