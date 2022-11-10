فرنسا توافق على استقبال سفينة مهاجرين عالقين في البحر.. وتدين إيطاليا

أعلن جيرالد دارمانان، وزير الداخلية الفرنسي، أن السفينة الإنسانية «أوشن فايكنج» سترسو في ميناء مدينة «تولون» العسكري بجنوب فرنسا على البحر الأبيض المتوسط، صباح غد الجمعة، مشدد ا على إدانة موقف إيطاليا، بحسب ما ذكرته قناة «فرانس إنفو تي في» الفرنسية.

السفينة تحمل 234 مهاجرا

وقال دارمانان في ختام اجتماع لمجلس الوزراء بفرنسا في مؤتمر صحفي، إن السفينة الإنسانية التي استأجرتها منظمة «إس.أو.إس.المتوسط» لمساعدة المهاجرين العالقين في البحر وتحمل على متنها 234 مهاجرا، وتم إنقاذهم منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع.

وأكد الوزير الفرنسي، اتخاذ الإجراءات لتقديم المساعدة الصحية والطبية اللازمة لركاب السفينة عند وصول السفينة إلى ميناء مدينة «تولون» بجنوب فرنسا، مضيفا أنه يجب ضمان الفحوصات الأمنية المناسبة وفحص طلبات الإقامة واللجوء.

نقل ثلث الركاب إلي فرنسا

وأوضح دارمانان، أن الأشخاص غير المشمولين بحق الإقامة واللجوء على أراضي فرنسا سيخضعون لإجراءات الترحيل دون تأخير، وأنه سيتم نقل ثلث الركاب البالغ عددهم 234 راكبا إلى فرنسا، وحدد أن استقبال القارب سيتم على أساس استثنائي.

وأفاد وزير الداخلية الفرنسي، أن ألمانيا تعهدت باستقبال ثلث المهاجرين الذين يستوفون شروط الاستفادة من اللجوء أو تصريح الإقامة، بينما هناك دول أوروبية أخرى بصدد إخبار السلطات الفرنسية بعدد الأشخاص الذين يرغبون في استقبالهم على أراضيهم.

أكثر من 3500 لاجئ وصلوا إيطاليا باسم التضامن الأوروبي

ونوه الوزير إلى أن فرنسا لن تطبق اتفاقية أوروبية تعهدت بموجبه باستقبال أكثر من 3500 لاجئ وصلوا إلى إيطاليا باسم التضامن الأوروبي، وأعلن عن عقد اجتماع على المستوى الأوروبي حول هذا الموضوع قريبا.

وذكرت فرنسا أنها ستتخذ أيضا خلال الساعات القليلة المقبلة إجراءات لتعزيز الرقابة على الحدود الداخلية مع إيطاليا، كما أشار الوزير الفرنسي إلى أن إدارة تدفقات الهجرة في البحر الأبيض المتوسط تعد ​​مشكلة أوروبية تؤثر علي الجميع وتستدعي استجابة أوروبية.

وكانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت في وقت سابق اليوم، قيامها بعميلة إخلاء طبي لأربعة مهاجرين من على متن السفينة الإنسانية «أوشن فايكنج» العالقة في البحر المتوسط ​​وعلى متنها 234 مهاجراً؛ حيث إن المهاجرين الأربعة في حالة صحية خطيرة، ويحتاجون إلى رعاية في المستشفى.

ويذكر أن ميناء تولون العسكري هو القاعدة الرئيسية للبحرية الفرنسية وأول قاعدة بحرية في أوروبا من حيث الحجم.