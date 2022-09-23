ارتفاع حصيلة قتلى قارب المهاجرين من لبنان إلى 71 شخصًا

قال علي حمية، وزير النقل اللبناني، إن 71 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم في غرق قارب المهاجرين الذي كانوا على متنه قبالة الساحل السوري بعد إبحارهم من لبنان في وقت سابق من هذا الأسبوع، وتستمر عمليات البحث حتى اليوم، وفقا ما نقلته وكالة «رويترز».

وتعد هذه الرحلة الأكثر دموية من نوعها حتى الآن من لبنان، حيث أدى تزايد اليأس الاقتصادي بالكثيرين إلى ركوب قوارب متهالكة ومكتظة على أمل الوصول إلى أوروبا.

السلطات السورية استطاعت انتشال وإنقاذ 20 شخصا

وبدأت السلطات السورية في العثور على الجثث قبالة ساحل طرطوس بعد ظهر أمس، ونقلت وزارة النقل السورية عن ناجين قولهم إن القارب غادر من منطقة المنية بشمال لبنان يوم الثلاثاء الماضي، وعلى متنه ما بين 120 و150 شخصا متوجها إلى أوروبا.

وقال «حمية»، إن 20 ناجياً يتلقون العلاج في المستشفيات السورية، معظمهم من السوريين، كما يعيش نحو مليون سوري في لبنان كلاجئين، وأضاف «حمية» أن القارب كان صغير جدا ومصنوع من الخشب، واصفا بأن ذلك يحدث بشكل يومي.

انهيار الاقتصاد في لبنان أدي إلى فرار المواطنين

وقال سامر القبرسلي، المدير العام للموانئ السورية، إن جهود الإنقاذ متواصلة في محاولة لإنقاذ الناجين، ويستمر المهاجرين اللبنانيين في الخروج من البلاد بسبب الانهيار الاقتصادي في لبنان، ما تسبب في سلسلة كبيرة من هذه الرحلات، ويعد ذلك أحد أسوأ الانهيارات التي سُجلت على مستوى العالم، كما ارتفعت معدلات الفقر بشكل جنوني بين السكان البالغ عددهم 6.5 مليون نسمة.

وفي وقت سابق، أرسلت سفينتان تحملان 477 مهاجرين من لبنان إشارات استغاثة إلى قبرص بسبب قرب هلاك السفينتين، وقال مركز تنسيق الإنقاذ المشترك بجزيرة قبرص إن فرق البحث والإنقاذ استطاعوا إنقاذ جميع المهاجرين.