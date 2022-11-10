رئيس سفينة «بلاستيك أوديسي» الفرنسية: انعقاد قمة المناخ في مصر حدث مهم

أكد سيمون برنارد، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لسفينة بلاستيك أوديسي الفرنسية التي وفدت إلى مصر لنشر مبادرة إعادة تدوير البلاستيك، تزامنا مع مؤتمر المناخ COP27، أنهم جاؤوا إلى مصر نظرا للقيمة والأهمية الكبيرة للحدث.

وأضاف الشريك المؤسس لسفينة بلاستيك أوديسي الفرنسية، أنهم على علم بالمبادرات التي تتخذها مصر للحفاظ على البيئة تزامنا مع قمة المناخ، وسيتواصلون مع مسؤولي إحدى مبادرات «بلا بلاستيك» عقب انتهاء المؤتمر الذي تحتضنه مصر.

قمة المناخ حدث مهم

وأكد أن مؤتمر المناخ حدث مهم بوجود مقابلات بين الشخصيات المهمة، لكنه يرى أن المبادرات على الأرض أسهل من المؤتمرات، لذا فإن المركب وصلت إلى ميناء الإسكندرية ثم ستصل إلى تونس وأفريقيا وجنوب أمريكا وآسيا، وذلك على مدار 3 سنين بهدف زيارة 30 محطة.

زيارات ميدانية في القاهرة

وأكد أن الهدف من تلك الزيارة هي إجراء زيارات ميدانية في المحافظة، والذهاب إلى حي جامعي القمامة في القاهرة، بالإضافة إلى زيارات مدرسية ومقابلات لتقليل استخدام البلاستيك في المجال الزراعي.