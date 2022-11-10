الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية: مصر نجحت في تنظيم قمة المناخ

قال كيتاك ليم الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية إن مصر نجحت في استضافة قمة المناخ وتنظيمها بشكل لائق بالوفود العالمية باعتبارها حدث عالمي يهم جميع دول العالم في الفترة الحالية بسبب أزمة التغيرات المناخية.

وأضاف كيتاك ليم خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقد في الإسماعيلية مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن الهيئة تعمل حالياً على التحول الأخضر لإعلان قناة السويس قناة خضراء.

وتفقد ليم يرافقه الفريق أسامة ربيع عددا من المشروعات اليوم الخميس، منها محطات مراقبة حركة الملاحة للعمل بالطاقة الخضراء بدلا من الوقود بالإضافة إلى تحويل حوالى 150 سيارة من سيارات المرشدين للعمل بالطاقة الخضراء الغاز بدلا من الوقود.

أمين المنظمة البحرية: قناة السويس تخدم العالم

وقال أمين المنظمة البحرية كيتاك ليم إن قناة السويس كمرفق عالمي يقدم خدمات للعالم أجمع خاصة مع زيادة حركة التجارة العالمية مشيرا إلى أن الهيئة بقيادة الفريق أسامة ربيع تعمل من أجل عالم أفضل.

تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس

وأضاف أنه تابع عمليات التطوير المستمرة في المجرى الملاحي لقناة السويس، مشيراً إلى أن النقل البحري هو الطريقة الأهم في نقل البضائع والبشر.

واستقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، كيتاك ليم الأمين العام للمنظمة البحرية الدول، على هامش زيارته لمصر لتعزيز التعاون المشترك وتفعيل التوجه نحو التحول الأخضر في قطاع النقل البحري، بالإضافة إلى التعرف عن قرب على مستجدات استراتيجية تطوير القناة