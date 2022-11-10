مدير «المصري للفكر والدراسات»: مصر حريصة على المشاركة الفعالة لشبابها في قمة المناخ

قال اللواء خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن قمة المناخ، شهدت قدرا كبيرا من التنظيم، وصل لدرجة الإبهار وبشكل فائق الجودة والانضباط، «كل المصريين رؤسهم في السماء، فخر واعتزاز بما يحدث على أرض شرم الشيخ، واستضافة عشرات الآلاف من المشاركين وقادة العالم، في مناخ من الأمن والأمان والمرونة والدقة الفائقة في كل فعاليات المؤتمر بشكل لا مثيل له».

شباب تنظيم قمة المناخ

أوضح «عكاشة»، في مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، المذاع على فضائية «DMC»، أن لجنة التنظيم تتضمن شباب مصري حريص على نجاح قمة المناخ، مع التنسيق بأفضل مستوى ممكن، لجميع تفاصيل قمة المناخ، لافتا إلى أن شباب تنظيم القمة، يعملون من السابعة صباحا حتى الثانية عشر ليلا.

أفكار الشباب المصري المشاركين في قمة المناخ

وأشار اللواء خالد عكاشة، إلى أن الضيوف المشاركين عبروا عن ثقتهم في الدولة المصرية، وإعجابهم بأفكار الشباب المصري المشارك في قمة المناخ، وابتكاراتهم العلمية والبيئية، موضحا أن الدولة حريصة على الدفع بشبابها، للمشاركة بشكل فعال واستثنائي، في ظل اهتمام مصر بقضية البيئة، والتغيرات المناخية كونها قضية المستقبل.

وأكد عكاشة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضع الشباب المصري داخل الحدث، وجعل مشاركتهم فعالة، في حضور العلماء والمبتكرين المصريين، والدولة بشكل عام، تتجه لدعم شباب المستقبل من أجل القيادة، والتفاعل مع الأطروحات الدولية، مشيدا بالشباب المصري المشارك، الذين يتحدثون مختلف لغات العالم، بشكل يعود بالنفع على الدولة المصرية.

الرؤية المصرية تجاه التغيرات المناخية

وأضاف أن الرؤية المصرية تجاه التغيرات المناخية، تحظى بإشادة أممية، لتنتهي بتوصيات ملزمة للدول الأكثر تلويثا للبيئة، في ظل الأزمة الاقتصادية التي طالت الجميع، وعلى رأسهم الدول الكبرى، لافتا إلى أن العديد من دول العالم، تنظر إلى ما تطرحه مصر بتقدير وتأييد كبير، وخلال الأيام المقبلة، سنصل لمحطة النهاية بأرقام وأفكار غير مسبوقة.