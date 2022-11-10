«الرعاية الصحية»: تعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الدكتور مصطفى محرم، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة "محرم وشركاه" للسياسات العامة والإتصال الإستراتيجي، وذلك بالجناح المخصص للهيئة داخل الجناح الحكومي للمعارض بالمنطقة الخضراء لمؤتمر المناخ < >.

وأعرب الدكتور أحمد السبكي، عن سعادته للقاء مع شركة محرم وشركاه للسياسات العامة والإتصال الإستراتيجي، باعتبارها الشريك في الاجتماعات الحكومية وتنسيق التعاون بين القطاع الحكومي المصري والشركاء من القطاع الخاص بمختلف دول العالم، أثناء انعقاد قمة مؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ < >، والذي تستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ، خلال الفترة ما بين 6 إلى 18 نوفمبر 2022.

وأشار السبكي، إلى أن اللقاء شمل استعراض المحاور التي تقوم الهيئة العامة للرعاية الصحية بالعمل عليها، وإنجازات الهيئة في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، والمشروعات الجديدة التي تعمل عليها من أجل تحسين جودة الهواء، وخفض الانبعاثات الكربونية، تماشيًا مع الإتجاهات العالمية لضمان تقديم خدمات رعاية صحية أكثر أمانًا واستدامة.

وأضاف، أن اللقاء ناقش تعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل، واستحداث نماذج جديدة للشراكات مع القطاع الخاص فيما يتعلق بإدارة المستشفيات، وإنشاء مستشفيات جديدة تنضم لمنظومة التأمين الصحي الشامل ممولة من القطاع الخاص، وذلك اتساقًا مع رؤية القيادة السياسية في التعاون المثمر مع القطاع الخاص، وتشجيع فرص الاستثمار بمجال الرعاية الصحية في مصر.

واستكمل، أن اللقاء ناقش تعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص في عدد من المجالات المرتبطة بتعزيز مفهوم المنشآت الصحية الخضراء بمصر، والاستدامة، وخفض الانبعاثات الكربونية بالتحول الرقمي للخدمات الصحية، واستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والروبوتات الذكية، وكل ما يسهم في التحرك نحو الرعاية الصحية الخضراء، وتعزيز فرص الاستثمارات لتنفيذ مشروعات رعاية صحية تسهم في مواجهة آثار التغير المناخي.

وتابع الدكتور أحمد السبكي: أن الدولة المصرية حاليًا مهيأة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية بما يتيحه التأمين الصحي الشامل من فرص استثمارية واعدة في مجال الرعاية الصحية، لافتًا إلى الدعم السياسي غير المسبوق للقطاع الخاص، وتعزيز مشاركته لبناء الجمهورية الجديدة.

حضر اللقاء من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، كلًا من الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور فتحي شمس الدين، المستشار الإعلامي والمشرف العام على إدارة الإعلام بالهيئة، والدكتور أحمد حماد، مدير عام المكتب الفني لرئيس الهيئة.